沒有最低，只有更低！律政司司長鄭若驊民望低處未算低，港大最新民調顯示，市民對其評分只有可恥的二十九點五分，比上月暴跌四點七分，繼續墊司底。如果說港大民調政治色彩濃厚，本月初公布的中大民調，鄭若驊得分同樣低無可低，長墊司底，則再次證明左中右三路都沒有支持者，繼續戀棧權位，不止犯眾怒，本已民望低殘的港府勢必更受牽連，推行甚麼政策都只能跪低收場。



港府最近全力推動《逃犯條例》修訂草案，奇怪的是，披甲上陣的通常是特首林鄭或保安局局長李家超，甚至連政務司司長張建宗都要面對公眾解畫，偏偏「最關事」的鄭若驊冇影。當然，大家十分明白僭建驊已成為港府負資產，她甫上任即被踢爆豪宅僭建，還厚顏推說太忙和疏忽，當市民白癡，到了避無可避就玩自我特赦，大義滅親，最終老公只被輕罰二萬大元。要這個知法犯法的劣質司長推銷惹火草案，無異於倒自己米，港府計過度過，還是罷了。



事實上，鄭若驊徇私枉法絕對不止僭建一項，放生反中亂港集團才是最令人反感。漢奸黎政治黑金案以「證據不足」為由不予追究，佔中案又放風指告一段落，連有圖有片鐵證如山的漢奸黎恐嚇東方報業記者案，律政司一樣拖延近兩年不起訴，即使受害記者十二度去信詢問辦案進度也是置若罔聞。漢奸黎完美甩身，鄭若驊僭建造就政治大和解，香港陷入無法無天的黑暗之中，法治之區云乎哉！



很明顯，在此婦領導下，反對派有免死金牌，胡告濫告成為常態，律政司亂象叢生，法治蕩然無存，單是「不誠實取用電腦罪」變成萬能Key，就引來終院出手廢掉其武功，足見律政司已淪為亂政司。



德不配位，必有災殃，鄭若驊倒行逆施、劣迹斑斑，這件負資產若繼續留下，別說逃犯修例過關無望，香港更必定一世無運行！