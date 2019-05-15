我說過，香港很多樓市專家每半年就修改一次市況預測，每一次修改都是與之前的意見完全相反，而且新預測也是在市場逆轉之後，與自己判斷相差愈來愈遠時才作修正。故此聽專家，不如信自己。



一位曾提出「細價樓爆煲論」的專家，去年十一月曾狠批，港樓在兩個月內會出現「斷崖式」下跌，二○一九年整體樓市最少要下瀉百分之十。如今他改變了看法，更身先士卒，處女下水，以首次置業者身份買豪宅，一擲就是過億元。幾個月前聽信了他的人，真不知該哭還是該笑。



一位地產代理公司老闆，經常在樓市的世界指點江山。數月前，他說今年年尾的樓價一定低於年頭，如今也改變了看法，說年內升幅將達百分之十。



不少樓市專家常測常錯，是因為他們用的量度指標出錯了，就像拿着溫度計去判斷濕度高低，就算能說中，也是碰巧，長久一定不行。專家們的錯誤之所由生，最重要還不是對按揭利率、供樓與入息比率等數據運用出錯，而是他們大多困在各種數據與消息中，卻不懂觀察市場的人心變化。當知人心才是主導買賣最關鍵的因素。去年下半年的樓市下跌，主要是受中美貿易戰影響，但兩國的紛爭持續一年以來，卻以這兩星期鬧得最激烈，而過去十天，偏仍不斷有哪處樓價創出歷史新高的報道傳出。同樣是貿易戰的消息，去年傳出時市場要大瀉；今年傳出時，買家們卻渾若無事。那是因為人心不同了，市況走勢便迥然有別。



如何揣摩大眾心態，是任何課程都不能完全教會你的，你得投入人群之中，跟他們同呼同吸。可惜，目前社會上太多技術專家，長期活在自己的世界裏，用死數據去推測問題，故此測股市、樓市易錯，就連預測英國公投或美國總統大選結果，都是錯的比對的多。