中美貿易戰持續升級，美國提高對二千億美元中國貨的關稅後，又發狠話威脅擬對餘下的三千多億美元中國輸美產品，同樣加徵百分之二十五關稅。面對美國如狼似虎的關稅脅迫，中國國務院關稅稅則委員會才宣布，今年六月一日起對六百億美元、合共五千多項美國貨加徵關稅。看官，相對於美國來勢洶洶的關稅威逼，中方明顯溫和及克制，並沒有「等額報復」，對六百億美元清單的美國商品，分三個稅階提高加徵關稅率，而對之前加徵百分之五關稅的商品則維持不變。



中國的所謂「不願打，但也不怕打，必要時不得不打」，又強調「談，大門敞開；打，奉陪到底」，不過依老朽看，中方還是「嘴硬心軟」，如此克制的「留一手」，明顯希望美方不要太處處脅迫，應該「回頭是岸」，中美合則兩贏，鬥則俱傷，中美應回到「雙邊經貿磋商的正確軌道」。



觀乎美國對中國的挑釁，環環相扣，步步壓迫，特朗普對中國的敵意，真係盲嘅都睇到，他在推特的留言，打擊中國的力度層層推進。先前對鋼鋁產品課徵重稅，還可以說是「全球政策」，勉強可扯上「國家安全」；然則禁止美國電子元件和系統售賣給中興，對華為全方位追殺，則司馬昭之心，路人皆見，擺明就是要針對「中國製造2025」計劃，讓中國科技折翼，更難以追趕美國！



特朗普對中國惡得明目張膽，他的「印太戰略」如果順利實施，相信會是近年來中國面臨最嚴峻的外部挑戰。面對貿易戰，中國其實已經不必諸多幻想，你看中方不過是溫和的「報復」，特朗普已跳出來警告中國不應反制，否則其經濟形勢會更差。美國只允許自己放火，人家點燈就是大逆不道！一面說「與習主席是很好的朋友」，同時美印日菲軍艦又同航南海！中國再對美國存幻想，不是太傻太天真嗎？再說中美關係壞不會壞到極點，那是昧於事實了！