反對派反修訂《逃犯條例》已到了瘋狂程度，日前在行政長官答問會上，對特首林鄭月娥多次作出人身攻擊，毛孟靜指控特首「講大話」，民主黨主席胡志偉更大叫「你唔死都無用呀，八婆！」言語粗俗，不堪入耳，有如街頭爛仔流氓，開創了本港立法會議員「毒舌」侮辱女性的先例，胡志偉事後強調用詞正確，更是令人匪夷所思。



一個社會對女性的尊重程度，是衡量一個社會進步程度的標誌，胡志偉「毒舌」侮辱女性是野蠻行為。香港有《性別歧視條例》禁止因某人的性別而加以歧視。胡志偉身為立法會議員，竟然公然對特首說出如此侮辱、威嚇及貶低女性的言論，有歧視女性之嫌。胡志偉嚴重侮辱歧視女性，完全違反一名立法會議員應有的操守，胡志偉應就有關言論道歉。



除了胡志偉「毒舌」侮辱女性外，反對派議員為拖垮《逃犯條例》修訂，暴力阻攔建制派議員合法開會，蓄意擾亂法案委員會會議，包括飛撲搶咪、碰撞打人、拍枱大叫，令數名建制派議員及立法會保安人員受傷，當中有女性議員被衝撞致受傷。



麥美娟議員在立法會會議室外的走廊被人撞跌，之後右手遭壓受傷。而當反對派集體圍住石禮謙時，筆者正站在石禮謙身邊，多名反對派議員三番四次衝向筆者，筆者是因陳志全從後飛身撲下導致頸後軟組織受傷，已經報警及看了中醫，因頭頸背都痛，需要在家休息及食止痛藥止痛，更不能出席上周六下午及母親節當天原定的地區工作。



筆者身上的痛遠不及看着香港議會淪落的心痛。反對派打着所謂公義旗號，用暴力衝擊阻礙建制派議員開會，更不惜傷害他人甚至女性議員，絕不公義。一切暴力行為，所有侮辱和襲擊女性的行為，也應受到譴責。