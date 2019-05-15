近日，漁護署與動物福利諮詢小組商討，如何就人道屠宰活魚制訂指引。有消息指，當局將建議必須以電擊方式令活魚暈厥後再進行屠宰，但隨即引來業界指做法「離地」。雖然當局否認有提及相關建議，但已引起公眾對人道屠宰的關注。



現時外地有關人道屠宰食用動物的法例，主要目的是為了減少動物在宰殺的過程中，面臨不必要的痛苦。從醫學的角度來看，有脊椎的動物會以痛楚來認知環境警號，活生式的切割必然會使其產生強烈的感覺。中國《孟子》說，人與禽獸的分別，是在於人有惻隱之心，「聞其聲不忍食其肉，是以君子遠庖廚也」。回教的清真禮儀中，亦要求屠宰牲口需一刀切割脊椎，使其失去知覺減低痛苦。凡此種種，皆可見不同文化都有善待動物的初心。



根據世界動物衞生組織的研究表示，現時以不人道方式屠宰魚類大致有數種，包括在魚類沒有暈厥的情況下為其放血；將活魚置於鹽醃材料或冰塊中；不為活魚提供水分或將海魚置於淡水中等。以上任何一種做法，都是讓活魚在死亡前遭受極大痛苦，而部分魚類更需要數個小時後才可完全失去知覺。現時，外國盛行的做法是，先將魚類以電擊（Stunning）或撞擊（Knocking）方式致其暈厥再進行屠宰，又或以一刀刺穿（Pithing）其脊椎讓其立即死亡。



事實上，與我們一橋之隔的澳門，早於二○一六年已通過《動物保護法》，規定宰殺有脊椎動物前要用人道方式使動物昏厥。換言之，魚販在出售魚類時，必須先將活魚擊昏，才可以開始進行屠宰的過程。不過，實際執行是會遇到不少困難。有時候，魚販已經盡可能採取措施將活魚擊昏，但是在切割過程中又可能出現掙扎情況，就使魚販有機會誤墮法網。



至於香港，是否需要跟隨澳門的做法，確實需要詳細的諮詢，亦需要與漁農界充分溝通，了解其需要及困難。然而，不能否認的是，香港有關保護動物的法例，明顯較其他已發展地區落後，日後有需要作出全面的檢討。另外，當局可以就動物權益各個方面的知識，展開全面而廣泛的教育宣傳。實際上，動物權益知識的範疇甚廣，當中牽涉到醫學、倫理、社會學及哲學等不同領域，有時甚至會觸及極其深奧的概念，是需要循序漸進的教育。



我相信，香港市民不會是缺乏愛心，亦不會是懷有過於傳統的思維，而不能接受保護動物的法例。不過，市民是需要時間來學習及內化新的概念，例如脊椎動物面對的痛楚烈度有多大、何謂人道屠宰、為何食用動物亦有權益等。這些問題都可能是市民希望知道，但一直沒有正式途徑可以理性地學習相關的知識。



適逢香港有大學近年開設獸醫學院，期望當局能就動物福利議題的研究向其多加撥款，而學院亦可向前多走一步，配合政府向公眾做好動物權益的宣傳工作。只要假以時日，香港市民對動物福利的認知亦可與其他已發展地區看齊，屆時再考慮立法就能獲社會廣泛支持。