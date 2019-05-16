神州觀察：死刑犯逍遙法外　掃黑惡倍受掣肘

內地官匪勾結、警黑一家等腐敗亂象無處不在，當局近年雖展開聲勢浩大的掃黑除惡專項鬥爭，深挖黑惡勢力保護傘、關係網，惟亂象由來已久，尤其從一些已查處的涉黑惡罪案可知，動輒跨度長達數十年，所涉官員幹部、政法系統人員一查就是一窩，一倒就是一大片，想以運動式解決問題根本不可能，反腐敗鬥爭仍需加碼。



雲南昆明黑幫首腦孫小果二十一年前因強姦、故意傷害、尋釁滋事等罪被判死刑，卻能憑「警二代」身份死裏逃生，且連番獲改判、減刑，早早釋放出獄，繼而重操舊業，為惡地方，直至中央掃黑除惡督導組早前進駐當地，才將之一網打盡，同時揭出該省數十名公安系統人員長期充當保護傘，彼此沆瀣一氣、狼狽為奸的黑幕。



據指孫之母親、繼父都是當地公安系統官員，自己亦曾加入武警部隊，手下號稱擁有「四大天王、八大金剛、三十二太保」，是昆明夜場出了名的惡霸，平日打打殺殺、強收保護費乃家常便飯，更多次公然淫辱、強姦婦女，旁若無人，猖狂程度堪比《水滸傳》中的高衙內。更甚者，不但當地百姓聞之色變，就連警方亦畏之如虎，路過作惡現場卻裝作甚麼也沒看見。屢屢犯案而不用坐牢，保外就醫，更改年齡、姓名脫罪任其選擇，整個公檢法系統全面淪陷，集體為之提供庇護，腐敗程度令人咋舌。



可以見到，內地近年屢有黑惡分子橫行鄉里、招搖過市，卻肆無忌憚、為所欲為，皆與背後的保護傘有着莫大關係。湖北恩施有黑老大當街殺人，僅服刑半年就被放了出來，又怎不繼續作奸犯科，有恃無恐？而山西太原的黑社會頭目「小四毛」之所以能違規減刑七次，提前釋放、山西晉城的黑老大「程三」出獄時更獲上百人列隊迎接，風光無限，還不都是保護傘的功勞？至於縱橫一時的黑老大劉漢，更是得到前「政法王」周永康這樣國家級「大老虎」庇護，黑惡勢力氾濫成災有何奇怪。



有黑社會的地方就有保護傘，有利益就有腐敗勾結。一些官員甘心被「圍獵」，政法人員紛紛為黑惡勢力站台撐腰，無非還是看在錢的份上，以至自己親身上陣做黑老大，「一門三黑」獨霸一方，村幹部一家三代稱王稱霸，自封「皇上」、「太子」；或將黑老大變成「人大」、「政協」，由黑染紅，再以紅護黑，繼續胡作非為，既破壞經濟社會秩序，更嚴重侵蝕政府執政根基，當局再三強調要「刀刃向內、刮骨療毒」，豈是無因。然而，正如當局早前鬧出的「掃黑除惡，害人害己」烏龍標語所示，彼此間盤根錯節的利益關係必然導致反腐敗鬥爭困難重重，掃黑除惡仍將倍受掣肘。