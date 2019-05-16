世界視線：華府劍指德黑蘭　連消帶打遏中國

中東局勢一觸即發。有傳一旦伊朗在區內攻打美軍目標又或者啟動核計劃，美國將派遣十二萬大軍進行反制，儘管華府予以否認，但人們見到的是，美軍戰艦在伊朗家門口耀武揚威，後者不甘示弱，向老美盟友沙特的設施報復，最終會否擦槍走火，誰也說不準。



有分析認為，白宮此前公布的伊朗政策顯示，華府對伊朗的戰略目標並非顛覆其政權，而是要限制伊朗在中東區內的影響力。根據特朗普政府一七年公布對伊朗的「新戰略」，美國的重點是消除伊朗對世界的不穩定影響，特別對恐怖主義和激進分子的支持，策略則主要介乎「戰爭」與「外交」之間的威懾手段壓服對方。



問題是，美國對伊朗的「極限施壓」，還有多少招數可用？可以看到，山姆大叔對制裁伊朗無所不用其極，從限制該國石油出口，到把對方的軍隊列為「恐怖組織」，再到封殺金屬原材料出口，沒錯是把伊朗的經濟搞得凋敝不堪，卻未能令其屈服。事實上，特朗普的所謂「極限施壓」，底牌已露得七七八八，別說奈何不了伊朗，連北韓和委內瑞拉那裏都達不到預期目標。向伊朗痛下殺手，正好起到殺一儆百的作用，告訴對手們，別把美國當作一味靠嚇的「紙老虎」。老美會否揮軍攻打伊朗，還有待時間驗證，但可以肯定的是，把伊朗的石油出口封殺掉，不僅對當地經濟造成沉重打擊，更可順道打擊中國，可謂一石二鳥。中國目前是伊朗石油出口的最大主顧，每日達到六十萬桶之多。眾所周知，石油有「工業的血液」之稱，一旦供應受到限制，影響之大可想而知。北京方面除了口頭抗議美方「長臂管轄」，最重要還是如何補上供應缺口。



隨着頁岩油開採技術日趨成熟，美國的油產量逐漸增加，去年更首次成為石油淨出口國，消滅伊朗這個競爭對手，華府可順理成章要求盟友多買美國貨，但眼下美、中貿戰正酣，很難想像北京會接受這種「強買強賣」的行為，這時候俄羅斯正好填補市場空隙，中、美惡鬥，俄人得利，普京正樂得坐山觀虎鬥。