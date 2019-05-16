功夫茶：十億公帑播烏龜　香港電台實在廢

唔到你唔服！點解我要服？港台作為公營機構，一年使成十億公帑，食君之祿唔係擔君之憂，反而同反中亂港集團沆瀣一氣，節目仲要粗製濫造，影住隻烏龜都夠膽死播出街獻世。家吓仲要伸大手板攞錢開多個年薪幾百萬嘅常額高層職位，問你服未！



嗱，早前審計署炮轟港台成本高、效益低，電視節目只有恥辱性○點一點收視，嚇死寶寶，殊不知呢個廢衙門死性不改，收視冇起色之餘，節目質素仲要每況愈下。不過你咪理，港台唔止有反對派撐腰，港府同樣疼愛有加，呢，尋日立法會人事編制小組開會，討論港台開設一個副廣播處長嘅常額職位，取代現行嘅編外職位，年薪高達三百六十多萬元，得到商經局背書㗎。



唔使問阿貴，建制派梗係趁機大數港台不是喇。聽住嘞，有議員批評港台節目內容偏頗，日日鬧政府，偏幫反對派，陰陽怪氣；有議員就踢爆電視頻道一係冇嘢播，一係就連立法會山寨會議都直播，不知所謂；但都唔及「慢電視」呢個節目經典，居然影住隻烏龜就當一個節目，衰過亞視當年嘅《魚樂無窮》，議員一講就扯火。好心啦，一個冇收視、冇質素、專登搞搞震嘅電視台，竟然仲好意思問立法會攞錢開位，面皮有冇再厚啲呀？



咁當然，有商經局姑息養奸咯喎，又難怪港台有恃無恐嘅。早前商經局高官先至話，新職位專責處理港台興建新廣播大樓事宜，非常必須；廣播處長就仲好嘢，氣定神閒駁斥議員批評，話節目製作屬編輯問題，同新設嘅副處長無關，仲話「慢電視」好多人鍾意睇添，吹咩。



港台就係咁畸形嘅嘞，使港府嘅錢反港府，收視幾差都冇人需要問責，咁筍嘅鐵飯碗，全世界都搵唔到第二個。港台工會就最巴閉，一日到黑將編輯自主掛喺口邊，處長又好、港府都好，個個買佢哋怕，就連立法會議員批評多兩句，都被工會投訴打壓言論自由。長年累月無王管咯喎，港台立立亂就係咁解，之前衰到有員工呃津貼被判刑，反映亂象叢生嘅冰山一角咋。



講番港台新大樓呢一筆，因為造價過高，幾年前已遭立法會否決，家陣借頭借路以聯用大樓為名，企圖蒙混過關，真係想創佢個心。一個冇人睇嘅電視台，摺咗佢至係正常，有人建議拆咗港台改為興建公屋，功夫茶第一個贊成。



難為反對派成日話「一國兩制」走樣變形，真係亂噏當秘笈。港台嘅存在，咪正好顯示「一國兩制」五十年不變囉，否則港台同反對派點可能打橫行足廿幾年，到今日仲喺度也文也武吖！