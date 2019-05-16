正論：瘟疫橫行災禍多　港府無奈鼠輩何

香港十八區，區區都有鬼故事，其中一個盛傳有猛鬼出沒的地方是位於上環的卜公花園。雖然猛鬼之說是言人人殊，但卜公花園一塊碑石上有這麼一段文字：「一八九四年，太平山街一帶發生鼠疫，此後肆虐三十年，為香港史上最嚴重的災禍之一」，寥寥數十字，記載香港開埠史上鼠疫殺人的黑暗一頁。令人感慨萬千的是，直到二十一世紀的今天，香港依然鼠輩猖狂，與老鼠有關的疫症一再爆發，嚴重威脅市民的生命健康。



本港剛剛被內地豬瘟攻陷，當局殺豬六千多頭，市民陷入無豬肉可吃的窘境。詎料一波未平，一波又起，衞生防護中心公布今年新增三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，患者住處遍及港島、九龍、新界，其中居於屯門友愛邨的患者於月初離世。這是去年香港發現全球首例鼠傳戊型肝炎後的第五宗個案，而一次過就有三宗爆發，顯示疫症已在香港落地生根，成為風土病，當局目前還不知道老鼠傳播疫症的途徑，初步推測是老鼠糞便污染食物所致，說香港人人自危、聞鼠色變，一點都不誇張。



最令人擔憂的是，鼠傳肝炎會不會人傳人？貓吃了帶病毒老鼠的屍體後，會不會被感染，進而傳播給人類？所謂「蛇鼠一窩」，鼠輩橫行的地方，蟑螂等昆蟲必多，不同小動物之間會不會交叉感染，再傳染給人類？港府應該立即邀請專家解答有關問題，必要時尋求世界衞生組織及中央的協助，釋除市民及遊客的疑慮，同時制訂針對性的防疫政策。



當然，當務之急還是展開全城清潔滅鼠運動。食環署人員昨日前往屯門友愛邨及附近的安定邨視察鼠患情況，發現區內環境惡劣，不少衞生黑點藏污納垢，並找到三個鼠患黑點，分別位於垃圾站、建築廢料堆及邨內熟食檔，外判清潔公司亦加強清潔邨內街道。當地區議員指出，區內鼠患嚴重，每個月平均接獲三十宗相關居民投訴，要求當局加強滅鼠行動。備受困擾的邨內居民也大吐苦水，表示經常見到老鼠成群結隊進入大堂，有的老鼠比手掌還大，居於低層的居民擔心老鼠入室，咬傷家人及污染食物；居於高層的居民一樣憂心忡忡，因為曾見到老鼠沿天台經水管爬入屋內，擔心感染病菌。



事實上，不僅屯門的老鼠多，整個香港都早已淪為老鼠樂園，究其原因，除了氣候溫暖適合鼠輩繁殖，亦因為香港人普遍衞生意識差，缺乏公德心，只消到各區的橫街後巷走一走，滿眼多是垃圾遍地，污水橫流；有關注團體年年曝光全港衞生黑點，未見減少，反而不斷增加。最大的問題是，港府對清潔環境長期關注不足，食環署管理不力，雖說食環署轄下有專門的防治蟲鼠組，奈何有關人員故步自封，不懂得借鏡國際先進滅鼠技術，加上工作馬虎了事，常常被踢爆返工期間偷懶蛇王，結果就是縱鼠為虐。記得多年前廣州鼠王應邀來港獻技，一個小時之內就捉了十多隻大老鼠，這除了顯示其捉鼠技術高超，更暴露香港老鼠太多這一尷尬的事實，否則，不管捉鼠技術多高也是英雄無用武之地。



「碩鼠碩鼠，無食我黍。」人類與老鼠之間的戰爭已打了幾千年，至今未分勝負，老鼠不僅搶奪食物，更可怕的是傳播多種疾病，歐洲中世紀「黑死病」肆虐，曾奪走三分之一的人口，香港一樣深受其害。開埠之初，因華人聚居區衞生惡劣，人畜共住，鼠疫一再爆發，一八九四年發生於上環太平山街一帶的鼠疫，更在短短四個月內造成二千五百多人死亡，為了消滅鼠疫，當時港英政府採取不少措施，至今留下「清洗太平地」、「老鼠過街，人人喊打」等膾炙人口的俗語，而由拆遷太平山街改建的卜公花園以及那塊鼠疫告示碑，還有其後建立的多座廟宇，也一再提醒香港人那段慘痛的歷史。



打那之後，雖然鼠疫在香港絕迹已有長時間，但老鼠咬人事件不絕於耳，與老鼠有關的其他疾病依然陰魂不散，○三年香港爆發沙士疫情，奪走近三百條人命，事後專家研究傳染源，老鼠就被指為元兇之一；被老鼠咬傷引發的漢他病個案，近年亦是時有所聞；尤其是老鼠傳播的戊型肝炎近月接連爆發，證明香港鼠患問題非但沒有減少，反而不斷惡化，一旦港府掉以輕心，應對失策，隨時有大規模氾濫、重演沙士一幕的風險，後果將不堪設想。



回歸以來，香港與瘟疫結下不解之緣，每隔幾年就有災難爆發。除了沙士，還有九七年香港爆發全球首例人類感染禽流感，禽流感不斷變種，成為全球威脅；後來香港又爆發豬流感，而日本腦炎、登革熱等疫情也是揮之不去；到了今年，疫情變本加厲，先是麻疹大爆發，繼而豬瘟長驅直入，加上鼠傳肝炎，三大疫情同時來襲，人心惶惶。正如有人質疑，今年是豬年，豬瘟肆虐，明年是鼠年，會不會爆發更可怕的鼠疫呢？港府有何應對之策呢？



香港進入多事之秋，甚麼不可思議的事情都會發生，甚麼奇災巨禍都可能出現，香港由「動感之都」淪為「疫情之都」，由「金融中心」淪為「老鼠樂園」，這是多麼的諷刺，又是多麼的令人悲哀。有道是，一屋之不掃，何以掃天下，港府連清潔街道、打掃衞生、清除鼠患這種簡單的事都做不好或不想做，「好打得」徒有虛名，「強政勵治」的金漆招牌更被颱風山竹吹得無影無蹤，難怪政治上紛紛擾擾，競爭力每況愈下，民生問題亂如麻，怨聲載道。



忘記歷史，就意味着背叛；忘記教訓，隨時重蹈覆轍。鼠傳疫情再次敲響警鐘，提醒港府及市民清潔環境、提高衞生意識的重要，香港需要制訂對付疫情的長遠之策，更亟需「清洗太平地」，打一場轟轟烈烈的全民滅鼠戰爭。老鼠不滅，何以家為！鼠輩不除，港無寧日！