中美貿易戰愈演愈烈，在美國提高對二千億美元中國貨的關稅後，中方反制，表明了中國政府會堅持國家利益與主權的原則，不屈服於特朗普的各種恐嚇與欺凌。



下一步，若特朗普把中國對美餘下的出口範圍也加徵百分之二十五的關稅，中國政府相信亦會反制。由於美國對華出口比不上中國對美出口，中國反制進一步加徵關稅的範圍有限，因此要表達中國的反制立場，應該不止於對美國餘下出口貨品範圍加徵關稅。這也會變成中國對應美國在關稅以外對中國的經濟攻擊。



從這次會談鴻門宴的失利，中國回復到堅持原則的立場，相信亦已啟動全面應對的機制。G20中習特高峰會不可能見中國的再讓步，反而特朗普又會用假讓步來圖誘騙中國，待形勢有利時又再翻臉。不過，這樣的無賴伎倆，可一不可再，更不可能再三再四。中國領導人和政府不是傻子，就算官員為了不知甚麼的原因屈從，中國社會亦不可能放任而不作反對。特朗普不是以為中國社會已被和平演變，只能親美崇美畏美，便是反復欺壓。目的在於打擊習近平與中國政府的威望，弱化中國領導層以進一步逼壓來求取中國政府的屈服。這也是美國當年對付日本、蘇聯的手法。



中國政府只要有一點歷史知識，包括中國在鄧小平時代之前與美抗爭的經驗，當可看到美國的政治企圖和目的。除非賣身投敵，一如不少內地精英那樣把自己和家人移民入籍美國。當可看到中美之爭中國的基本利益在哪裏，而中國的基本利益也是中國億萬民眾安家保命的基礎，絕不可出賣；而出賣之後，從眾多歷史經驗可知，特別是蘇聯瓦解之後的情況顯示，只會是家不成家、國不成國。賣國求榮者，如蘇聯的戈爾巴喬夫，變成了今天俄羅斯社會的政治渣滓，只能向美國勢力搖尾乞憐，分一杯羹吃。



中美貿易戰只是中美世紀之爭的接觸戰，在貿易以外，其實各種鬥爭均已開始，只是美國主控的媒體少有報道分析，中國內地媒體不是無知，便是囿於政治正確，不敢動彈。例如內地到處都可看到美國的CNN等媒體，美國觀念到處充塞，可是在西方當前最受歡迎的「今日俄羅斯」電視頻道，卻頗難見到。在媒體與輿論方面，中國正陷於美國的訊息戰下，似乎無力也不知怎樣靈活應對。相比於俄羅斯政府，中國還是缺乏對美混合戰的大戰略應對。



中國急需的是在中美冷戰中的新戰略、大戰略，用這個戰略來統籌各方政策，定出方向和輕重次序。這方面，中國要學的對象是美國和俄羅斯，甚至北韓。