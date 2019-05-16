中美第十一輪貿易磋商「暫時談崩」後，劉鶴接受媒體訪問，首次披露了談判情況，披露了中美三點主要分歧，表明了中方的原則立場，「回敬」了美方的誣衊和不實指摘，明言從中長周期角度看，中國經濟「非常樂觀」；從「需求側來看」，中國國內市場巨大、消費市場巨大、投資市場巨大；從「供給體系來看」，深化改革正在全面提升產業的競爭力、產品的競爭力和企業的競爭力，「貨幣政策、財政政策有充分空間」。因此，中國不怕打貿易戰，「做好了全面應對的準備」。



劉鶴說，這裏最核心的是「信心和預期的問題」，「只要我們自己有信心，甚麼困難都不怕，在大國發展的過程中，出現一些曲折，是好事，正好檢驗我們的能力」。劉鶴的答記者問，內容豐富，充分展現了貿易談判中北京的基本方略——無懼、堅守、低調、務實、靈活、以柔克剛……中方不屑在表面上、口頭上奪聲勢、佔便宜、打嘴仗，影響輿論和人心，影響談判進程和結果，這套虛張聲勢、浮誇自娛的玩法，還是讓特朗普盡情享用、自鳴得意吧。



細閱劉鶴全文，回顧談判以來的各自做法，大家能讀懂北京的心思、部署，這很重要，對老美尤其重要。他們如果還不太愚蠢，就應認清形勢，端正態度，胃口莫太大、貪欲莫太強，正視和尊重中國的利益關係、立場原則。就應知道，這場貿易戰不是用特朗普的「談判藝術」大吹法螺，老美就能「很快打贏」的。



當然，世人不會指望一貫驕橫跋扈、自以為打遍天下無敵手的特朗普能夠立刻碰壁回頭。這兩天，他還在放狂話：不怕中國的徵稅報復，中國會因此受到更大打擊，「我最希望看到這個時刻」，「中國經濟會因此變得更糟」。他繼續欺騙美國人說：「消費者不用為中國加徵關稅多付錢……」美官員也加把口說，美國人民完全支持總統對中國採取強硬立場云云。



看來，山姆大叔還是死性不改，且無視今次碰了大釘子。劉鶴說的信心和甚麼困難都不怕，還要經受更大的考驗。那就讓暴風雨來得更猛烈些吧！