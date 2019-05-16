美國為了封殺華為，無所不用其極，國務卿蓬佩奧日前更專程去倫敦施壓，要求英國拒絕華為參與5G網絡建設。他形容中國對西方威脅比蘇聯更甚，並諷刺英國現任首相文翠珊面對中國時不及前首相戴卓爾夫人強硬。老美煽風點火，挑撥離間，完全不顧自己身份和地位，可謂咄咄怪事。



戴卓爾夫人有「鐵娘子」之稱，確實夠強硬，但熟悉歷史的人都知道，她在中國面前根本無所施其技。當年她挾着在福克蘭戰爭中打敗阿根廷的餘威，來到中國談判香港前途問題，企圖迫使中國政府承認滿清簽署的三項不平等條約，讓英國繼續管治香港，沒想到被鄧小平一口回絕，鐵娘子氣燄被徹底打掉，心神恍惚之下，竟在北京人民大會堂門前摔了一跤，最後不得不乖乖交還香港。這就叫強中更有強中手，鐵娘子遇到鄧小平，根本強硬不起來。



蓬佩奧不可能不知道這段歷史，他在英國人面前拿戴卓爾夫人的「強硬」說事，到底是攞景還是贈興？不管怎麼說，英國是否使用華為5G產品，純屬本身事務，老美越俎代庖，百般阻撓，只能證明其私心作祟，居心不良。有英國官員坦承，如果排除華為，英國5G建設進程必然會延誤。由此引致的損失，美國會予以補償嗎？



多年前英國不理美國阻撓，帶頭加入中國主導的亞投行，德國、法國、意大利等歐洲國家先後跟風，使美國的圍堵計劃宣告失敗。現在輪到5G的角逐，英國到底是屈服於美國壓力，還是根據本身利益作出選擇，只能拭目以待。但可以肯定的是，美國必然會繼續加大施壓力度，極盡威逼恐嚇之能事，不達目的誓不罷休。



君不見，較早前美國糾集三十多個國家在捷克開會，偏偏將中國和俄羅斯排除在外，名義上討論5G網絡安全問題，實際上是拉攏所有國家封殺華為。作為世界唯一超級強國，老美的手段竟如此卑鄙無賴，令人大開眼界。