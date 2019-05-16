中東局勢惡化，伊朗揚言必要時封鎖霍爾木茲海峽，美國則派出航母戰鬥群進入波斯灣，擺出戰鬥格，接着就發生沙特及阿聯酋的油輪被刻意破壞事件，而他們都是美國的盟友。這場仗打不打得起來無人能知，但國際油價已經飆升，中國再一次「躺着都中槍」。



很多人好奇中美大打貿易戰之際，美國如何又另闢戰線？其實，特朗普此舉固然是討好以色列，在競選連任時獲得猶太金主的幫助，另一大目標就是衝着中國而來。中國是世上最大的石油進口國，伊朗則是主要供應者之一，而且伊朗的石油質量是最好的，一旦美國搞掂了伊朗，控制了對方的石油資源，那麼中國只能依賴另外兩大石油出口國俄羅斯及美國，對方必然大幅提升油價，中國只能任人宰割。



發生在南美委內瑞拉的政局危機，同樣離不開中國因素。中國借給對方六百多億美元，對方則以石油償還，一旦親華的馬杜羅垮台，由美國傀儡瓜伊多取而代之，中國不僅丟掉另一個原油供應地，大量美元借貸也會變成爛帳，更別說，中國也將失去在美國後院的一個據點。



大國爭霸表現形式多樣，既有面對面的硬碰硬，也有代理人戰爭，伊朗及委內瑞拉雖然談不上是中國代理人，但兩國都與中國關係友好，直接影響中國的能源供應及戰略安全。特朗普未必懂得「項莊舞劍，意在沛公」這個中國成語典故，但他縱橫商場數十年，鬥爭經驗豐富，又有許多洋奴漢奸幫手出謀劃策，民主阿婆陳老太及李漢奸不就是華府的常客嗎？



美國對中國發動的是「立體戰」，從經濟、政治、軍事、外交、科技、文化及能源各方面全線出擊，台灣問題、香港問題、西藏問題、新疆問題是籌碼，地球上任何一地的大事件都可能與中國有關，若以為中方在貿易戰妥協就可以實現中美友好，中國人繼續悶聲發大財，那是太天真。