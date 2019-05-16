繼上次埋身肉搏後，《逃犯條例》法案委員會日前再次召開，毫無懸念地又鬧出雙胞胎的笑話，涂謹申再次主持山寨會議，石禮謙則連主席台都未能接近，最終將會議極速腰斬。有關委員會已開了個多月，至今連正式主席都未選出，石禮謙扯白旗投降自認無能，將去信內會要求另覓人選主持會議。



石所屬的經民聯代表商界，而商界對修例抗拒是人所共知的事，石「係咁意」盡吓人事便草草收工，並不令人意外。現在最大的問題是，即使內會另覓人選主持會議又如何？還不是將鬧劇重複而已？最令人側目的是，前立法會主席曾鈺成因應法案委員會失效，建議將草案直接提上大會二讀，建制派竟然響應者稀，不是說爭議太大，就是擔心議會淪為橡皮圖章；但對於涂謹申建議舉行「三方會談」，即政府、反對派和建制派坐下來傾，建制派即刻飯應，擺明手指拗出唔拗入，背後動機耐人尋味。



港府的態度就更奇怪，以行政不干預立法為由置身度外，彷彿事不關己一般。推銷並解釋法例、爭取議員支持是政府責任，想當年港府為了讓「一地兩檢」過關，不惜提出「三步走」，先與內地簽署《合作安排》，再由人大批准決定，最後由立法會三讀通過。當時反對派也指港府違反程序公義，無公開諮詢，但港府和建制派一於少理，結果「一地兩檢」如期配合高鐵通車，整個過程快、靚、正，證明事在人為。建制派當時不擔心議會淪為橡皮圖章，現在則憂心忡忡；港府當時積極參與，現在則置若罔聞，不是太虛偽嗎？



小學生都知，反對派所謂坐下來傾，無非要求港府撤銷修例，否則他們無法向金主和外部勢力交差，可見「三方會談」根本沒有可談的空間。建制派竟然願意陪他們癲，港府雖拒絕會談但態度並不強硬，大家都有意拖拉，看來漢奸黎等人可以開定香檳，慶祝又勝一仗矣。