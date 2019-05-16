據台灣傳媒報道，壹傳媒老闆黎智英為救亡圖存，正急於放售在台北的豪宅物業，開價約一億港元。但對於該集團的巨額虧損，這只是杯水車薪，無補於事，所以早前傳出肥佬黎會將網上的「蘋果動新聞」由免費改作收費，按理可能性也甚大，因為除此之外，已再找不到其他模式可以讓企業生存下去了。



公司改變經營模式是他們的自由，各家打各家的算盤，按理旁人不該置喙。但我得提醒黎先生，你今次要轉變，就規規矩矩，憑實力去做，不要再種下新的業障了。佛家教導我們要「隨緣消舊業，莫更造新殃」，老黎雖不信佛，但做人的道理是相通的，沒有一個宗教會鼓勵你用不正當的手法去發展事業。



壹傳媒每一次在發展上作重大轉變，幾乎都會用下三濫手段去製造輿論、搶奪眼球。譁眾固然容易取寵，但終非長久之計，《蘋果日報》有時評專欄作家好像頗信報應，但欺誑眾生以圖私利，難道就不怕報應嗎？



《蘋果日報》推出時，有一批報紙被人推入海，他們指是競爭對手所為，一時間使輿論嘩然，壹傳媒間接取得了宣傳效果，但後來被證實是誣告，整件事很可能是他們自編自導自演的。



近期，「動新聞」由免費瀏覽改為要讀者先登記個人資料，初時反應一般，壹傳媒又出怪招，突然在網上發放出男女藝人在的士上偷情的片段，以期刺激讀者登記量。的士屬於半私人空間，司機偷拍後將片段流出，可能犯法，就算不犯法，也是嚴重侵犯個人私隱，壹傳媒以此招徠，十分不道德。肥佬黎非但不去隨緣消業，竟還隨緣造業，怎不讓人慨嘆！



壹傳媒下一步就要發展網上收費版了，按以往的慣例，他們又會用一些不光彩的手法以求吸引目光。但我勸他們不要這樣做，須知人在做，天在看，報應肯定是無差的！