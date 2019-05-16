中美關係，過去七十年的一些評論，最愛說的是「中美兩國關係，好不會好到哪裏去，壞嘛也不會壞到哪裏去」；然而，證諸今時今日，尤其特朗普上台兩年多以來，可說是壞到極點！君不見中美舉行新一輪貿易談判之際，美國對中國追加關稅毫不手軟。同時，美國海軍本月初首度聯同印度、日本和菲律賓的海軍艦艇在南海聯合巡航，挑釁味道濃厚。



美國軍艦不但「得閒」就來南海穿梭游弋，近年又每個月必出現在台灣海峽，又大打台灣牌，除了對台軍售常態化，《台灣保證法》擺明支持蔡英文，使台獨勢力更加猖獗。特朗普甫上台，美國根本無視中國的「一中政策」，把中國視為「底線」的警告全不放眼裏。美、日、印度、澳洲首腦沒有參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，而且為了制衡「一帶一路」，特朗普還大力推行「印太戰略」和「新非洲戰略」。



為了拉攏印度，美國不惜紆尊降貴，將印度定位為與其平起平坐的「民主支柱」，並承諾向印度提供只有最高級別的盟友才能得到的前沿軍事裝備和軍事技術。印度總理莫迪一向志大才疏，在中美兩國之間的政策又搖擺不定，明知印度若與日益強大的中國對抗，受傷的風險極大。不過，美國誘之以利，看來莫迪還是受的，以為美國會實質提高印度的戰略地位。其實，美國往往口惠而實不至，只承諾為印太地區提供區區六百億美元基礎設施融資。莫迪看來非要吃過美國的苦頭才會知醒。



相比於印度，日本對中國崛起的焦慮更長久，「中國威脅論」揮之不去，要不然日相安倍近年來又是要開發微型衞星，又話要造大型無人潛艇部署東海、監視中國海軍，美國當然表態支持。至於美國的所謂「新非洲戰略」，美國國家安全顧問博爾頓不但劍指中國，且指明中俄兩國「掠奪性的做法阻礙了非洲發展」。面對老美的橫蠻，中國若一味扮「秀才」，一定冇好結果！