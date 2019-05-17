世界視線：美擬獅子撲兔　攻伊進入倒數

美國對伊朗積怨甚深，九一一後布殊將其列為邪惡軸心，若非攻打伊拉克及阿富汗損耗元氣，加上繼任的奧巴馬中東政策有變，早已揮軍直搗德黑蘭。美伊開戰只是欠一個契機，隨着伊朗在中東勢力日漸擴大，威脅美國與盟友沙特阿拉伯及以色列在區內地位，華府殺機已動，美國國家安全顧問博爾頓宣之於口，經濟制裁只是最後警告，早前將伊斯蘭革命衞隊列為恐怖組織，可視為開戰第一步棋，到把整個國家列為恐怖主義國家，順理成章出師有名了。外界除了關注何時開戰，亦對這場仗如何打意見紛紜。



刻下林肯號航空母艦戰鬥群與一支轟炸機特遣隊已經派進波斯灣地區，被視為布陣恫嚇德黑蘭政府就範，下一步可能是搶先對方封鎖霍爾木茲海峽，堵截原油出口，務求陰乾其經濟命脈。但若真正從海面展開攻擊，首先要面對伊朗密布在海灣的炮彈陣及水雷。伊朗軍力是一個謎，導彈裝備更令美軍忌憚。若從陸空進擊，對比伊拉克連綿平原沙漠，伊朗山嶺林立，地勢險要特利防守，伊拉克戰事拉鋸超過八年，美伊互搏恐怕是一場更長的馬拉松戰役。



另一方面，國際軍事學說近年出現「超限式」戰略，不局限傳統戰場及手段，包含經濟戰爭及恐怖主義，針對敵方及其利益夥伴的民用設施，進行小規模重點式襲擊，務求從內部爆破攻堅，製造恐慌，例如日前沙特油輪遭炸毀，不排除是伊朗將這戰略小試牛刀。預計會是漫長抗戰，盡量避免正面衝突，看準時機插針捅刀，兔子即使未能以弱制強，亦要獅子遍體鱗傷。



伊朗宗教勢力龐大，不會輕易對華府俯首稱臣，最高精神領袖哈梅內伊更指美方為利益問題不敢開戰，伊國會取得最後勝利。美式霸權主義焉能吞下這口氣，特朗普正部署連任工程，若能拿下心腹大患，國內右派及鷹派支持穩如泰山。何況伊方揚言重啟核武，雖說是最後通牒，也可以視為開戰邀請帖，難道美軍會等你核武成形才攻打？除非德黑蘭政局出現戲劇性變化，美伊一戰看來難以避免，現在恐怕是進入倒數階段了。