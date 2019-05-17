正論：修例直接上大會　開弓哪有回頭箭

《逃犯條例》修訂草案已經推出六個星期，由於反對派無所不用其極地搗亂破壞，有關法案委員會至今未能選出主席，消息指港府最快今日向立法會預告會將條例直接遞交大會審議，這是沒有辦法的辦法，就看港府及建制派有沒有破釜沉舟、決一死戰的勇氣。



立法會成立法案委員會審議條文，邀請政府官員解答問題，再交給立法會大會二讀及三讀，是通常的做法，但在引渡修例一役顯然已經行不通。在反對派全力阻撓及拉布之下，法案委員會開會多次但主席仍然難產，已是史無前例，而法案委員會鬧「雙胞」，建制派及反對派互相指摘對方是「非法會議」、「非法主持」，更是國際笑話。雙方昨日舉行談判，但僅僅二十分鐘就破局，原因是反對派提出兩大前提，一是要求建制派勸說港府收回成命；二是要求建制派承認反對派「山寨會議」的合法性，顯示反對派壓根兒沒有解決僵局的誠意，彼此雞同鴨講，再談下去也是白談，純屬浪費時間。



萬變不離其宗，反對派不管是通過肢體衝突癱瘓立法會，辱罵官員，還是聲稱願意談判，無非都是拖延戰術，拖得一天算一天，拖到七月立法會休會已勝了一半，若能拖到十月份台灣殺人嫌犯刑滿出獄，修例就可能被拖垮。在拉布拖延方面，反對派擁有豐富經驗，也有過成功先例，何況今次反對派視引渡修例「惡過二十三條立法」，既有「總舵主」黎智英親自出動，更有外部勢力撐腰，肯定是會使出吃奶的力氣阻撓修例，可見這是一場前所未有的惡仗，如果建制派不知變通，繼續在法案委員會糾纏，那就正中對方下懷。



非常時期祭出非常手段，誰曰不宜！將條例直接提交大會的做法雖然罕見，但符合議事規則，尤其是在法案委員會鬧雙胞的僵局下，必須快刀斬亂麻，刪繁為簡。早前已有人提出此建議，但包括立法會主席梁君彥在內的不少建制派仍然對反對派的「理性」寄予希望，堅持走慣常程序，但事到如今，除了此招，還有別的方法嗎？



歸根究柢，修訂逃犯條例的初衷是為了將在台灣殺人的嫌犯引渡到台灣受審，伸張正義，同時也是為了解決香港與全球一百七十多個國家與地區至今沒有司法合作的問題，填塞法律漏洞，洗脫香港「逃犯天堂」的惡名。反對派將修例歪曲為「送中」，抹紅抹黑，除了「逢中必反」的立場使然，更是為了配合美國對華打貿易戰，而部分建制派對修例心存疑慮，或要求暫緩，或要求進一步收緊引渡門檻，主觀上自私，客觀上配合反對派的拉布戰，配合美國的圍堵中國戰略，這豈是「糊塗」這麼簡單，更是對「愛國愛港」的背叛。



開弓哪有回頭箭。建制派在立法會席位佔優，而修例合情合理合法，更有主流民意支持，沒有理由無原則退讓，更沒有內部分裂的本錢，如果這一仗最終打輸了，建制派必然會受到民意的懲罰。