功夫茶：對付毒販有兩制　內地嚴打港包庇

各位看官，古時候朝廷對付重犯要犯，推出午門斬首不特止，仲要將頭顱血淋淋掛喺牆頭以儆效尤。家陣時移勢易，雖然冇咗梟首示眾呢支歌仔唱，但對付重犯不得心慈手軟仍然係普世價值。呢，就尋日之嘛，內地將多名毒販判處極刑，真係大快人心㗎。



嗱，治亂世用重典，呢方面內地可以話係表率。湖南邵陽市中級人民法院尋日宣判十八名毒販刑期，當中四人被判死，老百姓梗係拍手叫好喇。案情指出，呢班友將九十公斤冰毒由廣東運往邵陽銷售，財迷心竅，無法無天，鋌而走險咯喎，送去打靶就啱晒。



冇錯嘞，毒品害人，唔止影響一生，仲會家破人亡，話係「萬惡毒為首」都冇誇張。內地刑法規定，涉毒最高會被判死刑，好似加拿大人謝倫伯格喺中國走私毒品被改判死刑，就證明內地一視同仁，洋人都冇情講，咁先有震懾作用吖嘛。難怪連特朗普都忍唔住讚揚中國有死刑冇毒禍，仲認為美國有必要好好學習添。



反觀香港毒禍氾濫，毒梟橫行，簡直係另一個世界。睇吓海關近期屢破毒品大案、一單比一單杰撻撻咪知囉，早前先至喺沙田破獲九十一公斤可卡因案，市值逾億元，被形容為「市區內最大宗」，殊不知唔使一個月又破多單二百五十公斤可卡因案，市值超過兩億，跟手再破埋大角咀巨大毒品案。「市區內最大宗」嘅紀錄一再被打破，毒品案破極唔完，證明香港係不折不扣嘅毒港。講到尾，毒品問題猖獗，咪就係拜本港刑罰輕微，欠缺阻嚇力，甚至有保護傘包庇毒梟所賜囉。



冤有頭，債有主，上述案件都涉及黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」集團，有人瘋狂出貨套現唔在講，呢件大毒梟到家陣仲可以逍遙法外先至最離奇。鬼咩，上海仔話就話身負兩案四罪被警方通緝，但一直得到警方高層庇護，加上律政司遲遲唔檢控，兩把保護傘造就呢條契弟每次都可以聞風先遁，潛逃海外遙控毒品王國，搞到兩岸四地以至東南亞都遭其毒手。話口未完啫，台灣就破獲來自越南嘅窗簾鋁杆藏K仔案，市值近一億港元，咪又係上海仔集團所做嘅好事囉。



喂，以前中國積貧積弱，就話畀英國佬傾銷鴉片、上下其手啫，今時今日國富民強，號稱世界強國，仲點可以容忍大毒梟橫行無忌、輸出毒禍、荼毒同胞㗎？一國兩制之下，一國對毒販殺無赦，兩制就寬鬆軟，甚至徇私包庇，有冇再離譜啲呀？治毒梟用重典，港府唔出手，中央更要出手，任由香港成為販毒天堂，盞自食惡果嘅咋！