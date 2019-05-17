神州觀察：狹路相逢勇者勝　敢戰方可保和平

中美貿易戰烽煙再起，美國對中國貨再次加徵關稅，中國施以報復性關稅反擊。與以往不同的是，今次北京不再低調，而是擺出準備長期抗戰之態，內地官媒火力全開，罕見在新聞聯播中宣稱「談，大門敞開；打，奉陪到底」！



中方高調反擊，也是被迫無奈。多家美媒日前曝光美國此前開出的「談判清單」，被內媒指堪比百年前的《辛丑條約》，隨便挑出幾條，例如必須接受美國限制涉及《中國製造2025》產業的進口；必須接受美國對中國的敏感技術投資和限制；必須全面開放中國的服務業和農業，以及開放網絡數據共享等，都涉及對中國主權的侵犯。



顯然，上述美方談判清單，簡直就如戰勝國對戰敗國提出的清單，嚴重侵犯中國主權。這不是談判，而是勒索，對曾經飽受西方列強百年屈辱的中華民族而言，除了漢奸賣國賊，幾乎沒有一個人會同意，中方自然也絕不可能讓步。



中美貿易戰打了近一年，談判也完成十一輪，特朗普屢屢變臉，反口覆舌，就是中方為顧全大局頻頻讓步，因而得寸進尺，認為中國經濟經不起貿易戰消耗。但事實並非如此，正如有評論指，中國人吃苦耐勞，市場廣闊，加上舉國體制，利於持久戰；而美國領導人數年一換，只能追求短期利益。中方只要能堅持下去，就有笑到最後的希望。



果然，中方一擺出持久戰姿態，特朗普立即聲稱雙方「只是朋友之間的小爭吵」，又期待與中國領導人見面，而其立場軟化，主要就是今次中方對美實施精準打擊。



如果將貿易戰比作一場戰役，美方對總值五千億美元中國商品加稅，像是出動戰機狂轟濫炸，看似擁有一定優勢，卻是「自損八千」的戰術。有外媒引述權威研究報告指，美國消費者和公司承擔了關稅成本的絕大部分，而美國農民和藍領工人是貿易戰最大的受害者。



反觀中國，加徵關稅的六百億美元清單美國商品中的部分，主要是針對美國農產品和消費品，包括牛羊肉、大豆、水果等，這些產品中國都有，也有替代美國的市場，對百姓民生影響甚微，卻是美國農民之痛，而這些農民都是特朗普的票源。中方加稅，金額雖小，卻猶如用狙擊步槍瞄準對方「死穴」，實施致命打擊。毛澤東當年有關「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」這一論斷，在中美貿易戰當下，同樣適用。



歷史經驗表明，沒有談出來的和平，只有打出來的和平，只有雙方僵持不下，才會有談判。如果中國怕疼而忍氣吞聲，不敢同美國「離婚」，對方就會吃定中國，繼續獅子開大口。只有敢戰，不畏戰，並把美國打疼，它才會真心願意坐下來談判。