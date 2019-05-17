修訂《逃犯條例》能否成功，取決於香江府衙和建制派議員能否合力，「心往一處想，勁往一處使」。然而，迄今為止，這兩方面都很不給力，香江府衙提交草案上會後，態度曖昧，左顧右盼。反對派勾連外部勢力瘋狂反對，猛拉洋大人入夥同仇敵愾。商界中則有人似乎要「對號入座」，要求剔除與商業犯罪有關的引渡罪行，更有甚者，提出「港人港審」等荒謬立法。港府就立刻「從善如流」，對反對派的搗亂破壞，特首林鄭竟說自己「沒有政治能量」解決問題，好像只要「條例」一上會，就事不關己，唯一可做的，是不管三七二十一，立刻表態接受一些似是而非的建議，以「緩解壓力」、「消除壓力」。不料，卻引來了多方面更大的阻力和壓力，更多的混亂和非分之想。



立法會中的建制派雖佔多數，但多而無用，其中更有為了自家私利與反對派心靈契合者，擬渾水摸魚，因而建制派戰鬥力大減。修例草案已上會多時，因反對派「玩嘢」，連法案委員會主席都選不出，建制派兩次「敗走」兩場肢體衝突大混戰。建制派在人數佔優和法理、法規佔優情況下，選個「主席」而不成，正常開會而不成，其廢可掬，他們和林鄭一樣，「沒有政治能量」已完全暴露在反對派面前。為了拖死「修例」，反對派硬拚硬打「初見成效」後，又玩「休戰商討」軟招，提議召開政府、建制派、反對派「三方會議」，共商解決問題。其實，他們「睇死」這個會開不成，就是開得成，也解決不了問題，因為他們根本不想解決問題，他們只想把「修例」活活拖死，為保衞老美國安建功立業。



時間一天天過去，七月之前是「大限」，不管甚麼原因，問題不解決，修例沒通過，都是香港法治、港府管治的大災難；林鄭也就不要混了，成班建制派議員也就不要整天標榜自己怎麼「守護香港」了。形格勢禁，今次修例，反對派是背水一戰，建制派和香江府衙也是背水一戰，反對派空前團結，心無二致，力無二用，香江府衙和建制派則各懷心思，人事可疑，力散神亂，博弈結局實難料也。