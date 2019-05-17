沒有戰爭，美國就活不下去。這種說法一點也不誇張，美國的歷史基本上就是一部戰爭史，立國二百四十多年，絕大部分時間是在戰爭中度過。據不完全統計，單是二戰以來美國直接或間接發動的大大小小戰爭就達六百多場，國與國之間的戰爭絕大多數與美國有關。難怪美國前總統卡特也承認，「美國是世界歷史上最好戰的國家」。



正是這個世界歷史上最好戰的國家，如今一方面對中國發動貿易戰，一方面對伊朗磨刀霍霍。有美軍高官揚言，一旦伊朗攻擊美軍或加速發展核武，五角大樓將派出逾十二萬名士兵前往中東反制，兵力堪比○三年攻打伊拉克。儘管華府否認這種說法，但特朗普聲稱若要派兵反制伊朗，數量將超過十二萬人。



面對美軍壓境，伊朗如何應對？總統魯哈尼強調「伊朗已強大得無法被嚇倒」。這並非狂妄自大，伊朗體積和實力都比伊拉克大得多，美國以為派出幾艘航母耀武揚威，就可以迫使伊朗就範，不過是一廂情願。當年伊拉克之所以不堪一擊，正是因為沒有「大殺傷力武器」，而伊朗不僅擁有大殺傷力武器，而且隨時可以發展核武，兩者不可相提並論。美國在阿富汗和敍利亞弄得焦頭爛額，對委內瑞拉尚且不敢動手，對伊朗又豈敢輕舉妄動？



天下本無事，狂人自擾之。伊朗一直遵守核協議，連國際原子能機構也多次確認德黑蘭言行一致，偏偏特朗普無事生非，不僅單方面退出核協議，而且單方面極限施壓，本來風平浪靜的波斯灣頓時戰雲密布。實際上，壓力愈大反彈便愈大，如果伊朗加快發展核武，也是美國逼出來的結果，正如北韓一樣，一旦手上擁有核武導彈，就不必擔心美國威脅恐嚇，相反，特朗普極可能移情別戀，與伊朗領導人「墮入愛河」。



事實一再證明，美國不僅是世界上最好戰的國家，而且是最欺善怕惡的國家。