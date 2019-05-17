如果說世界霸主的美國害怕甚麼，那就是中國的華為了。這不，特朗普剛剛簽署行政命令，宣布全國進入緊急狀態，授權美國商務部封殺危及國家安全的經濟活動，後者隨即決定將華為及其七十家子公司列入貿易黑名單，不准其進入美國市場。



美國對華為怕得要死，恨得要命，不僅本身封殺華為，更拉攏全球盟友抵制，國務卿蓬佩奧走到哪裏都拿華為說事，這其實是對華為的最大「敬意」，是對其技術的最高「認可」。華為早已是大企業，但因為過去一直很低調，沒有多少人聽說過華為這個名字，如今則是「天下無人不識君」，成為最具知名度的企業，這得益於特朗普將華為掛在嘴邊以及蓬佩奧的喋喋不休，放眼全球，能得到美國總統及國務卿聯手隆重推介的企業，除了華為，找不到第二家，難怪華為的產品銷量能在逆境直線上升。



善於利用名人效應，是快速成長的最佳途徑。話說有美國作家寫書，送一本給總統，總統出於禮貌說寫得不錯，作者立即打蛇隨棍上，書上註明「總統推介」四個大字，結果自然是熱賣；作者寫了第二本書，如法炮製，今次總統不想被利用，回信說寫得很差，作者又將總統原話印在書上，再次賣個滿堂紅。



上述故事也許是傳說，但華為被美國打壓並因禍得福，則是活生生的事實，難怪華為老總任正非接受美國傳媒訪問時坦言感到興奮，而且美國愈打壓，他愈興奮，更說「感謝」特朗普為其免費宣傳；任正非還幽了對方一默，指他告誡員工們，不能因為美國的針對而產生狹獈民族主義，不能因此憎惡美國，反而要學習美國的市場開放。



任正非與特朗普都是商人，但論胸懷、氣度、眼光及捕捉商機的能力，特朗普輸了幾條街，假如美國總統不是特朗普而是任正非，「讓美國再次偉大」肯定不是夢。