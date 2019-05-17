「務實的台獨工作者」賴清德日前表示，如果他當選總統，「不會宣布台灣獨立」；而宣布參選總統的鴻海集團董事長郭台銘，日前亦拋出「一中各表」的中國是「兩個中國」的論述。兩岸關係涉及的統獨議題又再引起熱議，台灣方面是眾說紛紜，莫衷一是，大陸的立場則是既主張「和平統一」，但又不承諾放棄武力解決台灣問題。



賴清德在台灣的政治光譜是「獨派」，他亦是第一位中華民國行政院長在立法院公開宣示台獨立場。賴清德「突襲」報名參加民進黨總統初選，企圖挑戰蔡英文連任，被視為得到獨派大老李遠哲等人及民進黨深綠陣營的支持。然而在盱衡當下台海兩岸形勢後，並為了爭取中間選民的支持，賴清德最近多次重新詮釋其台獨立場。他三月二十一日在臉書上發文，除了重申台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國，更把台灣前途由人民自己做主的「台獨」轉化為「台主」，以避開台獨字眼。四月一日接受網絡直播節目專訪時表示，統獨當然不是假議題，千萬不要輕忽中國併吞台灣的企圖，並再次闡述「務實台獨工作者」的立場，認為兩岸之間應求同存異，「他們要統一，我們希望維護主權獨立的國家地位，不妨統獨先擱置一邊，就相同部分交流，用對話取代對抗，用交流取代圍堵。」五月十四日賴清德到中央大學演講，學生提問：若有機會當總統，將如何論述中華民國主權、國土及兩岸關係？賴表示，台灣已是主權獨立的國家，民進黨的主張就是執政後不會另外宣布台灣獨立，前總統陳水扁沒有，蔡英文沒有，若自己當選總統，也不會宣布台灣獨立。



為了甩掉親中標籤，郭台銘日前說自己一直以來的信念是「沒有一中各表，就沒有九二共識」，一中各表的中國是兩個中國，也就是中華民國與中華人民共和國，超越了國民黨「九二共識，一中各表」的傳統論述。郭台銘的「表」法不啻就是「兩國論」，被認為違反《中華民國憲法》，令國民黨高層十分尷尬。郭認為如果北京當局不重視中華民國存在的事實，便是民進黨最好的助選員。



中共的「一中原則」是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表中國唯一合法政府。中共反台獨、堅持「一中原則」、扭曲「九二共識」為「一國兩制」，更加不會接受郭台銘「一中兩國」的說法。



明年台灣大選，兩岸關係論述是所有參選人的必考題，可以預見，政客激烈的辯論可能牽動支持者的非理性投票，再次讓選舉成為意識形態的對決。一個分裂的台灣，又如何能夠抗衡「一錘定音」的中國呢？