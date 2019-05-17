一山不能藏二虎，太平洋之大同樣容不下中美兩國。美國橫行霸道多年，眼看中國發展迅速，大有迎頭趕上之勢，「和平演變」又無望，不得不使出各種陰招遏制中國崛起。伊朗是中國在中東最重要盟友，也是中國能源最大供應國之一，制約伊朗便能一併制約中國。明乎此，美伊關係急劇惡化至戰爭邊緣，也就不足為奇。



更不能不提，伊朗是中國「一帶一路」最重要樞紐。伊朗向來是接通歐亞的門戶，隨着一帶一路展開，中國在伊朗投資的鐵路、港口等基建不斷上馬，德黑蘭與土耳其連接起來，最終將連接到歐洲，屆時中國勢力必定更上層樓，美國更難遏止，現在還不出手更待何時？因此，中美貿易戰是一條戰線，制約伊朗又是另一條戰線。伊朗即使遵守核協定仍被美國「退群」孤立，華為太子女跟伊朗做生意而被美國要求引渡，特朗普日前更簽署行政命令為封殺華為鋪平道路。種種事實表明，美國要全方位打壓中國，伊朗「不可或缺」。



當然，美伊的恩怨情仇由來已久。例如美國扶植敍利亞反對派，伊朗卻派軍隊支持巴沙爾政權對着幹；伊朗煽動伊拉克什葉派抵抗美國，令美國在伊拉克無所作為，只能不光彩地撤退；加上伊朗支持也門胡塞武裝組織顛覆親美政權，俱令美國恨得牙癢癢。而美國猶太勢力龐大，伊朗作為以色列在中東最大威脅，打擊伊朗討好以色列可謂順理成章。



哈梅內伊已揚言伊朗將以「戰鬥姿態」應對美國發動的攻勢，儘管特朗普否認擬派十二萬美軍到中東，但實則虛之、虛則實之乃兵家常事，何況特氏出名反口覆舌，說話難以當真。事實上，美國歷任總統幾乎都要發動一場戰爭在史上留名，特朗普不可能例外，攻打伊朗能起殺一儆百之效，又可切斷中國能源鏈和一帶一路發展，美伊終有一戰絕非危言聳聽，中國如何應對？