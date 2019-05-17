建制派與泛民主派因修訂《逃犯條例》而鬧得不可開交，就連法案委員會的會議也無法召開，兩派嘗試協調，各派四個代表會面商討。詎料，會面不足二十分鐘便告吹，雙方都是在浪費時間。



泛民全無商討誠意，跟建制派一見面，就要求對方游說政府撤回《逃犯條例》修訂議案，又要承認他們推選的涂謹申議員為法案委員會主席。這不叫商談，這叫通令。



美國總統特朗普是個莽夫，但比起香港泛民，卻有禮和合情理得多。美國強而中國弱，但白宮主人跟中國領導人習近平見面，也不會要求對方承認自己的「大佬」地位，然後着習主席回去游說政治局成員，在貿易戰上全面向美國投降。談判是你敬我一尺，我敬你一丈，彼此互諒互讓，泛民一夥人卻像慣壞了的孩子，滿以為自己就是世界的中心，一切由我說了算，完全不懂得如何跟人協商。這樣的人慢說從政，就連做人也大有問題。



過去筆者對本地學生運動的領袖失望，主要原因是他們都像慣壞了的孩子，如今想來，是我對他們的要求過高了。因為跟泛民不少年過半百的議員相比，那群只在二十歲上下的學生恐怕還要「有品」得多。



昔日，學生領袖梁麗幗要率眾到禮賓府集會，對着鏡頭說要「緝拿梁振英」。本人在專欄中對她嚴厲撻伐，說作為學生而如此出言無狀，反倒是貶損了自己的素養。不過，跟民主黨主席胡志偉比起來，原來梁同學已算是「厚道」得多。近日，胡志偉公然在立法會上辱罵特首林鄭月娥，說：「你唔死都冇用呀，八婆！」這樣難聽的話，恐怕一眾學生領袖還不敢說出口。



我講過多遍，在下鄙視不少反對派議員，主因不在於他們的政見，而在於他們的人品。試問一群如此「冇品」之人，又如何能為香港開拓出一套理想的政治模式呢？