社會失序，議會失效；一個比亂葬崗更不堪的「垃圾會」，大抵已說明香港近年民生經濟一直空轉、法治沉淪的主因。港大民意研究計劃最近就問責官員民望訪問了過千名市民，結果顯示「好打得」的林鄭及一眾司局級高官支持率幾乎全部下跌，而跌得最勁嘅，唔使問阿貴，又係嗰位德不稱位、知法犯法嘅律政司司長鄭若驊，失守三十分大關，繼續「墊司底」。



鄭若驊在位至今，予人印象最深刻的就是「權力的傲慢」，加上全方位式充當反中亂港永遠站在第一線的漢奸黎的保護傘，她甫上任即以「證據不足」放生佔中幕後黑手及最大金主黎智英；至於漢奸黎證據確鑿的涉刑恐本報男記者一案，拖了近兩年，即使東方及受害記者連發十二封信，要求交代案件進展，佢一味大耍花招，連「告」或「唔告」都答唔到，如此尸位素餐的律政司司長，擺佢喺法治核心嘅司法機關，比一個稻草人更不堪！近年來香港禮崩樂壞，豈是偶然？



特區政府管治無能，三歲稚童都知，搞到香港雞毛鴨血的七十九日違法佔領行動，拖延咗四年、幾經周折及艱難才有九名被告被定罪，而漢奸黎等其餘三十九名搞手卻依然逍遙法外，你話市民對呢個冇靈魂政府仲有乜期望？



走筆至此，老朽想起胡適一九二一年在安徽的一次演講，他提出「好人政府」的口號。根據胡適的說法，「好人政府」就是把一班好人組合起來，去為人民服務，去為社會做實事，是以稱之為「好人政治」。胡適進一步解釋，吾人理想中的好人，至少有兩個方面，一個是人格上的可靠，一個是才具上可以有為，即進可以有益於國，退可以無愧於人。看官，如今的特區無能政府，正如當年武鄉侯罵死王朗：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿……奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷丘墟，蒼生塗炭。唉，特區政府多是咁嘅烏合之眾，唔死，有天理乎？