早前有機構播放一條有關國歌的短片，片中一名八十九歲東江縱隊老戰士羅志萍，在聽到奏唱國歌後從輪椅上站起肅立，竟然被多位反對派議員出言侮辱。筆者對此深表憤怒，要求有關議員公開就侮辱羅婆婆道歉。



過去兩次立法會國歌法委員會會議，多位反對派議員，包括郭家麒、尹兆堅、張超雄，針對宣傳國歌短片內東江縱隊老戰士羅志萍婆婆在奏唱國歌期間站起來，不斷作出諷刺及侮辱，令婆婆非常不開心，更被「激病」。



老戰士們向筆者反映，當年就是聽着《義勇軍進行曲》激勵士氣，令他們敢於抵抗日軍。當天國歌奏起時羅婆婆自動起身唱國歌，是由心而發對國歌的尊敬，絕非「做戲」。所以會議上郭家麒說「神打上身」、尹兆堅諷刺是「神迹」、張超雄誣衊「製造恐懼」，婆婆認為是極大侮辱。如果反對派議員還有人性的話，應該公開向這位老戰士及向曾經保衞香港的老戰士們道歉，還他們一個公道。



就在上星期，一幫東江抗日老戰士到立法會樓下進行抗議，要求幾名議員道歉。但幾名議員不認為自己有錯，張超雄更狂言要老戰士向他道歉，筆者對張超雄的言論感到憤怒。



筆者與另一議員蔣麗芸日前會見傳媒，指出東江縱隊的老戰士在當年都是一群很熱血的青年，救了這麼多的香港人，到現在年紀大了，卻突然聽到有立法會議員公開在議事堂裏說他們「低級」，令抗日老戰士們很傷心。筆者與蔣麗芸議員再次要求反對派公開道歉，還他們一個公道。



三位反對派議員一邊在港享受着抗日老戰士們為今天帶來的安寧，一邊又用自己無恥的行徑侮辱抗日老戰士，醜化抗日老戰士對國歌的尊敬，對於這些言行，筆者認為每位市民都應該加以警惕，不能容忍如此涼薄侮辱的行為。