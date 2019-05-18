功夫茶：口岸工程又甩轆　基建亂象不勝數

有個笑話係咁嘅，有信徒問牧師祈禱嗰陣可唔可以食煙，結果被噴到一面屁；另一個信徒學精咗，問可唔可以食煙嗰陣祈禱，即刻被讚孺子可教。



唔知係咪受到故事啟發，官老爺尋日宣布，連接粉嶺公路同蓮塘/香園圍口岸嘅香園圍公路將會喺今個月下旬通車嘅時候，敲鑼打鼓廣告天下，一味吹噓新路對沙頭角、打鼓嶺等地居民幾咁方便，出上水、大埔、九龍嘅時間慳咗幾多幾多，之但係原來工程嘅主角──蓮塘口岸仲未開通。咁就好笑嘞，明明係基建甩轆延誤，到咗官老爺把口，竟然變成工程「成熟一項，推出一項」嘅貼心便民德政，真係唔到你唔服。



咁到底工程幾時至搞得掂？官老爺拍晒心口，強調現正進行後續設備安裝以及測試工序，會爭取喺年內完成整個建設工程喎，真係信佢一成，雙目失明。大家眼見嘅係，蓮塘口岸竣工日期一拖再拖，最開頭話舊年年底，之後又話工程難度高、地質結構複雜，結果拖吓拖吓又變咗今年第二季，所謂「年內完成」，分分鐘又係隨口噏當秘笈。



唔使問阿貴，工程延誤必然導致超支。雖然整個蓮塘口岸工程造價唔算最高，但超支幅度卻冠絕全港基建工程，原本預算造價一百六十二億元，最終埋單盛惠超過三百億元，幅度足足超過一倍，都咪話唔誇張。家陣冇嘢怕，最怕好嘅唔靈醜嘅靈，工程再拖多兩拖，玩下手四百億都落唔到樓吖！



仲有唔好唔記得喎，特衰政府基建出名「慢工出劣貨」、「十年磨爛劍」，之後仲有咁多嘢要執漏，真係冇人話得埋。運輸業界最近就呻到樹葉都落，話深圳市政府計劃取消皇崗、沙頭角及文錦渡口岸貨檢通道，家陣深圳灣口岸又配套不足，蓮塘口岸又位置偏遠，周圍荒蕪一片，配套設施要乜冇乜，擔心到時得物無所用。



唔係杞人憂天㗎！睇吓港珠澳大橋，為咗向國家「贈興」，趕頭趕命強行通車，結果搞到倒瀉籮蟹，廁所加油站統統欠奉，旅客連穿梭巴士都要等成粒鐘，世界級工程淪為世界級笑話，「贈興」變「掃興」。更加唔好提港鐵沙中線豆腐渣工程，三日一小鑊，五日一大鑊，唔係短筋就係削牆，唔係漏水就係沉降，到依家都唔知點收科。



一滴水睇穿整個世界。回歸廿二年，大型基建全線跌Watt，「香港速度」由「劍及履及」變為「蝸行牛步」嘅代名詞，證明「英國人能，中國人就是不能」，等於為反對派同外部勢力「一國兩制失敗」、「香港已死」嘅攻擊提供免費彈藥，話港府內部冇無間道、反對派B隊，三歲細路都唔信！



