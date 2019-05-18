世界視線：美國揮軍攻伊朗　勢蹈阿富汗覆轍

美軍加速在波斯灣內部署兵力，有消息指林肯號航空母艦戰鬥群日夜兼程，提前兩周抵達阿拉伯海北部，短期內將駛入霍爾木茲海峽；另一方面，華府下令美國官員從伊拉克撤出，被認為是要為開戰作準備。



面對山姆大叔磨刀霍霍，伊朗最高層口裏強硬，聲稱美國虛張聲勢，實際上不敢真打，然而伊朗人嘴裏說不，身體卻很誠實，該國外長扎里夫最近先後到訪土庫曼、印度、日本及中國，爭取國際社會支持，看在特朗普眼裏，無疑是「示弱」的表現，特別是日本作為美國的盟友，儘管說了「盡力緩和緊張局勢」等場面話，但明顯只是虛應故事。華府月初宣布不再延長對日本等國從伊朗進口原油的制裁豁免，安倍政府只有緊跟的份，德黑蘭妄圖挖美國的牆腳，頗有點病急亂投醫的況味。



正當美國的戰歌高唱入雲之際，有傳特朗普跟「主戰派」的國家安全顧問博爾頓，以及對伊朗立場同樣強硬的國務卿蓬佩奧意見不一。博、蓬二人一直希望推動伊朗政權變更，但特氏只想談判和達成協議，以免消耗巨額軍費。一種可能是特氏與部下在唱紅臉黑臉；另一種可能則是為戰事不利預留退路，拿「出餿主意」的下屬祭旗。



隨着競選連任的壓力愈來愈大，特朗普亟須在內政外交上交出成績。內政方面主打邊境圍牆；對外方面，在對華貿易戰一時三刻難言勝利的情況下，伊朗遂成為順理成章的突破點，德黑蘭作為美國近數十年來的宿敵，特朗普如能一次過解決，即可大肆吹噓其功績「遠勝前人」。「極限施壓」無果，若連「以打促談」也不成，出兵可能是唯一的選擇。



問題是此一時彼一時，當年美國攻打伊拉克，正值冷戰後國力最鼎盛之時，一呼百諾好不威風。如今的美國不僅無復當年勇，更是失道寡助，盟友們會否全心全意跟隨老美指揮棒起舞？更何況，伊朗的實力遠勝當年的伊拉克，再加上俄羅斯肯定不會坐視，必將對美國進行牽制，特朗普一旦揮軍伊朗，隨時重蹈在阿富汗無法自拔的覆轍。



