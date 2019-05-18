產評：港經濟靠食老本　盲目樂觀徒招損

香港首季經濟未如人意，依照近期中港兩地最新的數據推斷，次季經濟極可能繼續無運行，甚至出現負增長。經濟表現如斯不濟，可在這次修訂中，港府仍然如在夢中，維持今年全年經濟增長2至3%的預測，只怕是水中撈月，有辱港人智慧！



政府統計處公布，今年首季香港經濟經修訂後，按年增長0.6%，與初值的增長0.5%差距不遠，較上一季1.2%的增幅放慢，亦是連續兩個季度增長減速。



中美貿易矛盾白熱化，海外資金加快流出中國，內地經濟下行壓力日大。到底未來三季港府有甚麼把炮，足以令經濟扭轉乾坤，達致其全年增長2至3%的目標？只怕又再是「講就天下無敵，做就有心無力！」屆時又大可諉過於全球經濟增長放緩，外圍不利因素打擊，無人要為錯誤預測負責！



事實上，中美貿易戰開打，香港去年末季經濟已開始轉弱。今年二月零售數據遠遜預期；首季貨品進出口總額全面下跌；私人消費開支近乎零增長，見到這一大堆慘不忍睹的數字，香港人豈不擔憂？



回歸以來，香港只管依賴旅客及內地企業，以支持零售業和金融業這兩大經濟支柱。在土地政策問題長年未獲解決下，地產市場供需失衡日益嚴重。最新的二手樓價指數進一步逼近歷史高位，與疲弱的經濟形成強烈對比，意味樓市正不斷累積風險。



綜觀內地經濟，近期人民幣匯率顯著波動，就連消費品零售總額數據亦開始轉弱，可見內外需求皆急速轉冷。一旦中美貿易談判失敗，貿易戰演變成貨幣戰、科技戰、金融戰，內地以至全球經濟難免繼續尋底。當內地訪港遊客減少，及來港融資的內地企業減少，香港旅遊、零售和金融業必受重大打擊。



更令人擔心的是，內地人來港置業需求下降，部分甚至要賣樓套現班資回朝。再加上本地經濟前景明顯轉差，二手供應增加，一直支持樓價衝頂的短期供求失衡情況緩解，樓價神話終會幻滅！旅遊零售、地產和金融業的老本食盡，創新科技發展遲緩，新舊經濟發展斷層。一場貿易風暴，將這些深層次問題暴露，並足以將香港經濟推向衰退邊緣。



回歸近廿二年，香港幸運光環逐漸褪色。奈何港府蹉跎歲月，不思進取，缺乏長遠策略發展計劃，競爭力不斷下降。如今全球經貿風暴隱現，風刀霜劍嚴相逼，惡運終會臨香江。港府再不反躬自省，只怕香港難逃沉淪之路！



