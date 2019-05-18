神州觀察：文明出遊淪空談　國家形象毀一旦

「人是文明交流互鑑最好的載體。」內地政府張羅多年終於舉辦了亞洲文明對話大會，國家領導人在大會開幕致詞上作如是說，並表示要加強文明自信，積極推動旅遊文化交往，為亞洲乃至全球經濟發展作貢獻。誰知言猶在耳，再有中國遊客「醜出國際」的不文明行為發生，着實令人尷尬。



一對中國母女早前完成泰國之旅，前往機場準備搭飛機回國，誰知有人只顧於機場免稅店購物消費，卻毫無時間觀念及守規矩意識，以致忘了登機。已上機的母親眼見飛機即將起飛，情急之下居然霸在門口不讓關艙門，死活也要等到女兒回來，結果令航班延誤半個多小時，不僅侵犯了所涉航空公司及其他乘客的利益，還給當地機場空管添煩添亂，影響飛行安全，行為令人厭惡。



只因一己之私便要連累他人遭罪，中國人的文化劣根性之重可見一斑。然而，對於這種人來說，做出類似舉動卻又如家常便飯一般自然，彷彿個個都是南韓大韓航空的太子女，想讓飛機幾時起飛就幾時起飛，想打罵誰就打罵誰，根本不用講任何道理、守任何規則，更不會有半點羞愧之心，總之一切都以個人利益為先，哪管別人願意與否、開不開心。



早在一百多年前，梁啟超就曾說過，中國人是最缺乏公德的民族，只識獨善其身而不知相善其群，與禽獸奚擇？然而時至今日，陋習非但未見減少，反而愈來愈多、愈演愈烈。就以乘飛機無理取鬧之事來說，近年亦不少見，北京機場就曾上演過野蠻乘客「人肉擋機」瘋狂舉動，起因卻是自己睡過頭誤了登機時間；而廣西南寧有人因買錯機票大鬧機場，更謊稱機上有炸彈，自己走不了亦不讓別人走，可謂自私自利至極。



公德心嚴重匱乏，遵規守序觀念全無，這種人走到哪裏勢必破壞到哪裏，完全不顧後果，像近年層出不窮的高鐵霸座、排隊打尖，乃至亂扔垃圾、肆意破壞公物等不文明行為便一再踐踏人類文明底線；億萬年形成的鐘乳石、丹霞地貌說毀就毀，想踩就踩上一腳，絲毫不會覺得心疼；霸座的、搶奪方向盤的既不知悔改，更惡形惡相振振有詞，氣急敗壞還會打人報復，重慶巴士墮江悲劇便是由此而來。



既然連別人的死活也可不顧，又怎會顧及國家民族的文明形象？正如領導人所說，文明本無高下優劣之分，各國應拋開傲慢和偏見，互相尊重，只是近年不時爆出中國遊客種種缺德行為，不但醜出亞洲，更醜出國際，財大氣粗的形象令全世界愛恨交織；一些國家紛紛以中文標示作提醒，或制訂極具針對性的規章禁令，國民形象一再受損，又豈能一味怪責別人有心歧視？



