在中美貿易戰中，中國堅持原則不讓步之後，美國總統特朗普仍然是一手軟一手硬。軟的是說中美之爭是小爭執，寄望於G20的習特高峰會。這仍然是用說謊來欺騙、迷惑中方官員，把餘下中國出口美國商品的全面加稅的威嚇擱置下來，不敢即時與中國硬碰。



但同時硬的一手是用行政命令跨越原來的決策程序，用國家安全的虛假理由來禁制美國企業與華為的正常市場交易。這是繼對付中興之後，變本加厲地攻擊華為，凸顯出美國政府用政治和單邊主義制裁來替代自由貿易，以此來挽救美國下跌的市場競爭力，並帶上強烈的政治目的。



由中興至華為，美國是把對付俄羅斯、伊朗、北韓等政治制裁方法全面推行，對付所有它不喜歡的企業，而且是全面封殺。在貿易禁制之後還有金融恐嚇，以及如孟晚舟引渡案的司法恐嚇。



從特朗普及其極右政權的反應，當可看到其用心之陰險、行為之卑劣。中國政府若還是要陪笑討好的話，不只是如秀才遇着兵那樣不知所措，且更會是被牽着鼻子走，很容易墮下人家設定的陷阱。



事實上，中國不可能這樣窩囊、被動。一是中國堅持原則，美國便不敢繼續威嚇，這是證明美國有所顧忌。對付華為，美國可辯解是國家安全範疇，不涉貿易談判，這也是美國避開貿易談判的範圍，害怕中國反制。因此，美國怕的是中國的反制，中國正好利用反制，既是即時抗衡美國的關稅制裁，也可以作出對等的威嚇。美國如果擴大加徵關稅，中國應列出反制的措施，使美國社會審慎考慮，也一改談判以來窩囊、被動的弱勢。



二是美國政府內部正為侵略伊朗而鬧分歧。堅決出兵侵略的話，伊朗必強硬反攻，美國不可能同時在貿易談判壓迫中國，反而要爭取中國不與俄羅斯等國聲討美國的侵略，美國要至少爭取減少國際上反對的聲音與強度。如果出兵侵略不成的話，顯示出美國政軍內部分裂，特朗普便要應付分裂帶來的政治代價，哪有餘力進一步對付中國。



中國現時是大好時機，出面在聯合國和其他國際平台上反對任何侵略他國主權的行為，不能讓美國重複侵略伊拉克的行動。若戰事一起，中國也好應在聯合國和國際上與友好國家聯手譴責甚至制裁，禁止美國從別國領土攻擊伊朗。



中國應該謹記二十年前美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館血的教訓，用孫子兵法，以攻為守，圍魏救趙，不能坐以待斃。還是一句老話，中國要有大戰略！