為了反對修訂《逃犯條例》，李漢奸率領的漢奸團，這些天在加拿大和美國大肆活動，「重頭戲」據說是出席老美國會的一個聽證會，老美國務卿及眾議院議長要「親切接見」。



較早時，港英餘孽的「洋奴良心」陳方安生已見了美國副總統彭斯，很快「美中經濟與安全檢討委員會」發表報告，全盤接受這些漢奸洋奴牽引外力干涉中國香港事務的荒誕說法，認同香港修訂條例會危害美國在港八萬五千名公民和一千三百家公司的安全，也即威脅了美國的國家安全。老美報告受到啟發，還進一步誣衊說，到時美國軍艦來香港補給，海軍官兵也會被港府「引渡」到中國內地。於是老美報告建議，修改《美國—香港政策法》，取消香港獨立關稅地位云云。



一件小小的香港修訂《逃犯條例》，在反中亂港集團、洋奴漢奸和老美勾連之下，成了所謂「國際關注事件」。老美報告發表後，他們猶嫌不足，山姆大叔猶覺挺其不夠，於是李漢奸又率團赴美加，要把事情搞得比「虛職副總統」的舉動更大，層面更高，對北京、對香港加大施壓，李漢奸要求美國政府對北京發表「更強硬聲明」。



漢奸團成員李卓人則把事情更加擴大化，說是港府修例「威脅了世界各國在港公民的安全」，全球都要行動，頗見為「八國聯軍」引幡招魂的意思。順便說一句，這時的陳方安生正在歐洲亂跑，她見德國相關人士時說，港府修例會威脅到在港德國公民的安全，要求德國政府發聲干預。此言此行，讓人懷疑她是不是夢見了當年聯軍統帥德夷瓦德西？是不是也想當一回「九天護國娘娘」賽金花？



山姆大叔這些年在和中國打貿易戰、科技戰，擬重啟冷戰時，最拿手的武器就是所謂「保護國家安全」，且到了濫用濫伐的地步，只要是出以「國家之名」，老美的霸權和打擊他人就是師出有名。今次，香港漢奸為老美的「國安濫用」立了新功，直接在香港法律上「吳三桂上身」、「汪精衞附體」，從此漢奸譜系上有了新品種也。