美國一直將民主自由吹得天花亂墜，其實一切都是自欺欺人。民主黨籍的總統參選人拜登早前僅僅說了一句「中國不是美國競爭對手」，立即受到輿論圍攻，被罵得狗血淋頭。這就奇怪了，老美宣揚的言論自由都到哪裏去了？難道拜登連發表自己觀點的權利也沒有？



中國人有句老話：有理說實話，無理講蠻話。姑勿論拜登的言論是否有理，他起碼說出自己心裏話，反而那些攻擊他的政客和傳媒斷章取義，小題大作，才是胡攪蠻纏。這場風波反映美國政壇乃至整個社會已被右翼鷹派勢力綁架，根本無法對中國展開理性討論。從另一個角度看，這恰恰反映老美對中國崛起愈來愈焦慮，表面上咄咄逼人，實際上內心虛怯。



過去中國綜合實力有限，國際影響力微不足道，老美從來沒有放在心上；如今中國迅速崛起，經濟體積日益龐大，儼然有後來居上之勢，老美自然惴惴不安。儘管中國人不斷強調和平發展，無意稱霸，但美國人就是不放心，他們為了「再次偉大」，為了永遠獨霸世界，必然要全力遏制中國。



本來，大家各自修行，公平競爭，誰也不能怪誰，偏偏老美唯我獨尊，輸打贏要，競爭不過別人，竟然採取下三濫手段。美國產品缺乏競爭力導致貿易逆差日益惡化，便指摘中國以及全世界佔他們便宜；美國不願在非洲等貧窮地區投資，便唱衰中國製造「債務陷阱」；美國在5G領域落後於中國，便誣稱華為產品可能危害國家安全而全力封殺，並強迫附庸國參與圍堵。



有人說，美國自己做不到，也不讓別人做，自己做不好，也不希望別人做得好。正是這種心態之下，老美無事生非，到處插手，搞得天下大亂。最駭人聽聞的是，據說華府正密謀對策，準備和中國來一次「文明衝突」，這已不僅僅是政治體制和意識形態之爭，而是誓不兩立乃至你死我活的鬥爭，可見老美愈來愈瘋狂，儼然走火入魔。