港股昨日收市跌約百分之一，壹傳媒則重挫逾百分之八，午後更一度急瀉百分之十六點五，跌到每股一毫五六的歷史最低，較一年前跌去一半，若與最風光時的四元多比較，更是重挫九成五以上，真是「跌到阿媽都唔認得」，小股民欲哭無淚，除了悲嘆上錯賊船，就只能媽媽聲了。



股價反映公司經營狀況，壹傳媒股價好似吃瀉藥，理之固然。公司過去半年業績虧損逾兩億元，八年間則虧損二十多億元，只能靠「借、賣、當」過日子，短短數月內已數度出售在台灣的物業套現，包括台灣壹傳媒大樓在內，但由於債台高築，還掉街數所剩無幾，不得不繼續出售資產，剜肉補瘡，最近據說要賣位於台北市的豪宅。問題是，以壹傳媒的燒錢速度之快，虧損無限而剩餘之資產有限，有一天資產全賣光，喝西北風乎？



漢奸黎只能孤注一擲，押寶於網絡收費，幻想着可以如美國《紐約時報》等傳媒那樣成功轉型，依賴網上收費就可維持營運。可惜兩者根本沒有可比性，《紐時》的市場多大？是甚麼質素？漢奸黎給人家提夜壺都不配，倒是應該撒泡尿照照自己那副宣淫販賤、老作新聞的尊容。若網上收費真的那麼好賺，漢奸黎一早做了，何必一拖再拖至今仍不敢正式開波？說到底不就是信心不足，害怕收費趕走僅有的讀者，適得其反嗎？



別看壹傳媒鼓吹網上「登記人數」又突破了多少萬，其實都是夜行人吹口哨，自我壯膽。不難斷言，為了刺激讀者登記，壹傳媒勢必繼續盯着藝人臍下三寸，大做偷腥劈腿之類緋聞，甚至製造陳健康嫖妓事件的翻版。漢奸黎是沒有底線的，連做漢奸都做得理直氣壯，甚麼傷天害理的事做不出？



然而，善惡到頭皆有報，多行不義必自斃。漢奸黎不要以為有外部勢力撐腰及律政司保護傘就可以苟延殘喘，別忘記，冥冥之中，自有天意！