壹傳媒業績年年見紅，累計虧損超過廿億港元，證券界人士早就警告投資者切勿沾手。言猶在耳，昨日其股價再次插水，一度暴瀉百分之十六點五，驚見○點一五六港元歷史低位，距離「仙股」不遠矣。



業績一蹶不振，股價插水再插水，廣告商紛紛卻步，無計可施下，漢奸黎不是將旗下刊物插標求售，就是索性摺埋，近年更淪落至賣產救亡。台灣日前傳出漢奸黎急售台北豪宅，開價約四億二千多萬元新台幣，折合港紙一億元左右，以其燒銀紙的速度，區區億元根本不足以讓壹傳媒苟延殘喘。



事實上，漢奸黎早在去年十一月已開始其賣產大計，先出售台北內湖區總部兩幢辦公大樓，套現四億五千多萬港元，還債後只得八千零萬落袋，於是乎連生財工具都不要，今年二月將高雄岡山印刷廠出售，作價只有區區七千餘萬港元，結果極速燒光；到了今年三月尾，漢奸黎再將個人資產、同樣位於內湖區的「壹電視大樓」以三億六千萬港元全幢出售，殊不知愈窮愈見鬼，接着連「動畫大樓」都要變賣。換言之，四個月內四度賣產，現在又賣豪宅，漢奸黎有幾唔掂可想而知。



當然，這也沒有甚麼好奇怪的，壹傳媒以反中亂港為己任，漢奸黎更是反中亂港總指揮，廣告商在爛果報落廣告，豈非變相支持反中亂港？做生意無非求財，爛果報只有一小撮反中亂港讀者支持，消費力十分有限，不用前特首每天監察，廣告商自然懂得選擇，根本不關政治打壓的事。壹傳媒現在又打起網站收費的鬼主意，先藉男女藝人車廂偷食影片吸引讀者註冊，下一步便可收集讀者資料和私隱進行分析。要知道，今時今日「大數據」十分值錢，以「臉書」為例，用戶瀏覽過甚麼專頁，臉書即時作出分析並湧現大量同類廣告。不難估計，爛果報收費還不是「主菜」，利用大數據吸引廣告商才是其目的。