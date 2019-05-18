中國有決心去跟美國打長期貿易戰嗎？我估計沒有，想打仗不是這種陣勢的。早前，美國總統特朗普突然出手，對價值二千億美元的中國入口貨加徵重稅。但中方反應冷靜，幾天後便派出副總理劉鶴赴美，宣稱帶着最大的誠意去談判。



那一輪雖然談不攏，中國揚言會推出反制措施，將對美國價值六百億美元的商品同樣加徵重稅，但雷聲大雨點小，中方延後了一星期才公布制裁名單，而徵重稅的只是次要商品，重要的商品都只是意思意思，以此觀之，中國像是要較真的樣子嗎？



而特朗普也不是一硬到底，他在社交網站上發推文，指中美兩國只是小爭吵，意思是最終定能和好如初的。這樣說來，中美兩國其實都不想真打，我甚至大膽預測，其實早前接近商定的協議，是兩國都可以接受的。中方在簽約前臨時變卦，一方面想測試華盛頓的底線是否當真不能再退，另一方面是要拖延談判，在大幅度開放市場之前，為中資爭取更多時間在內地扎好根。



大家還記得特朗普對中國國家主席習近平的評價嗎？特氏說習近平是世界級的打牌高手。所謂「不遇劍客不揚劍，若非禪者莫論禪」，習大大的高超牌藝，碰上不識貨的人還未必懂欣賞，但特朗普是知音人，在他面前便不能吝嗇，總要展露幾手才行。大抵是這個原因，習近平才在最後關頭，向白宮主人耍上幾下把戲。



站在中方立場，那協議即使要簽，也該先試清對方底線，特朗普的心思不易捉摸，看他的推文，昨天講的話可以跟今天完全相反，他究竟願意讓步多少，就要反覆試探。雖然我認為，中方兩周前突然推翻之前協議，這一手牌出得有些鹵莽，應該溫和一點才是。



呵呵！但我不是打牌高手嘛，自然看不出其中端倪，說不定習大大這一手，是真有妙用呢！