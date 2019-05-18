回歸後香港亂象紛呈，以前的優勢如一流基建、廉潔高效、法治核心等逐一消失，代之而起嘅係種種不祥之兆紛至沓來！非洲豬瘟最近殺到，特區政府銷毀豬隻六千頭，並向業界賠約二千萬元。一九九七年本港首次發現禽流感感染人類，自此政府屢次大規模殺雞，向業界發放補償金累計近二億元，而重重檢疫依然未能完全消除人類感染禽流感的風險。至於二○○三年奪去二百九十九條性命的沙士瘟疫，這其中，除了瘟疫來得兇猛，更涉及人禍！



有人問，何以香港自回歸後就與瘟疫結下不解之緣？的而且確，除了禽流感、沙士、豬流感、日本腦炎、登革熱、麻疹等，家陣又有鼠傳戊肝，本港不足一年出現五宗鼠傳人戊型肝炎個案，日前發生的三宗更遍布港九新界，令鼠患問題再惹關注。



有微生物專家表示，三宗個案分布在港九新界，令人擔心代表香港不同地區市民都可能接觸病毒，而年紀大及長期病患者較大機會受到感染，認為需要增加病毒測試；又指大鼠戊型肝炎病毒可以生存幾小時至兩、三日，提醒市民要注意個人環境衞生，進食前要洗手。



專家之言，亦阿媽係女人而已。事實上，老鼠神出鬼沒，往往由外牆喉管闖進民居，根本防不勝防。主要問題係冇靈魂政府搞咗咁耐清潔運動和滅鼠行動，對一些鼠患多的地區如油尖旺、觀塘、九龍城、灣仔等，尤其是附近有食肆的後巷，鼠患向來嚴重，如今天氣開始炎熱又濕，食環署會加緊滅鼠嗎？



大家都知道特區政府高官及有關部門係幾咁廢，對鼠患根本束手無策，又話引入乜鬼滅鼠新科技如「氣壓滅鼠器」，可惜半年來一條老鼠鬚都觸碰唔到，更遑論捕殺一隻半隻老鼠！更可笑嘅係，食環署的「全港鼠患參考指數」竟按年下跌！港產官僚就是這副德性，墮入虛無，也就難怪真理晦暗、道心微茫，香港成為災疫之城，豈是偶然？