民主黨主席胡志偉上周向行政長官林鄭月娥爆粗，再兩番推撞新民黨立法會議員容海恩，他瞓身演出斯文掃地。



社會紛紛譴責胡志偉的粗鄙言行，直斥這是流氓行徑，更是對女性的侮辱，有性別歧視之嫌。多個婦女團體都強烈譴責胡志偉，直指他的言詞侮辱女性，促請他向特首道歉，否則應該引咎辭職。



胡志偉用粗鄙言語冒犯特首女性的身份，不單止是不尊重特首，亦是對女性的褻瀆。胡志偉事後接受傳媒採訪時大談「八婆論」，重申當時鬧林鄭月娥是恰如其分，可見他絕非一時衝動。胡志偉作為一個男人，借侮辱女性的言詞上位，竟然仍毫無悔意，完全喪失了做人的底線。



胡志偉以「毒舌」為榮，開了一個極壞的先例。其他反對派議員，就隨胡志偉起舞，倣效他以性別作為攻擊武器，以各種惡毒言論攻擊林鄭月娥和容海恩。「人民力量」議員陳志全日前在Fb出貼文，向林鄭月娥發「生日卡」，侮辱她是「7778婆」，更重複胡志偉的說話「唔死都冇用」。有「山寨主席」之稱的涂謹申將支持修例的容海恩形容為「面目猙獰」，是「文革」時「四人幫」中的江青。反對派句句用詞粗鄙，其惡毒心態令人齒冷。正所謂上樑不正下樑歪，反對派的支持者一同加入戰團，惡搞圖片攻擊女立法會議員外，甚至惡言攻擊容海恩的BB女。



尊重女性是文明社會的基本道德，只有文化素質差劣的地痞流氓、市井之徒，才會用粗鄙言詞來侮辱女性。



沒有最爛，只有更爛。從原民主黨中委何偉途在內地嫖妓被捕，到何俊仁在議事堂旁若無人欣賞艷女照，再到許智峯在立法會強搶保安局女EO手機，又到胡志偉毒舌辱罵特首，顯示民主黨歧視侮辱女性積習難改。民主黨有不尊重女性的無禮之徒做議員和主席，實在慘不忍睹。