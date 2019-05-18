特朗普日前宣布美國進入緊急狀態，筆者頃刻嚇了一跳，旋即對老特此舉的感覺是「得啖笑」，究竟甚麼天然災害或恐怖襲擊，可以令世界第一強國進入緊急狀態呢？白宮聲明指「外國競爭對手進取且愈來愈多地製造、利用訊息和通訊技術基礎設施與服務的弱點」，雖未有提到任何具體公司或國家的名字，但不難推測是為全面封殺華為而鋪路。



在特朗普簽署緊急狀態令不久，美國商務部亦將華為與它的七十間附屬機構列入貿易黑名單。華為近年發展勢頭一時無兩，在基帶技術、通訊設備等，特別是5G技術更是業界領先，擁有相關最多的專利，華為在手機全球出貨量已超越蘋果，甚至有可能在不久將來超越三星成為世界銷量第一。可能，美國人做夢也想不到，七十年前中國連一輛汽車也造不出來，改革開放初期絕大多數人連彩色電視也未看過，我們首次連接互聯網也是一九九四年的事，他們必然認為中國人能進步如此的快，肯定是偷竊和抄襲技術。



但事實上，過去三十年，美國在高科技領域對中國實施禁運，記得二○○○年左右，蘋果電腦在香港的一則個人電腦廣告，強調該型號是對中國禁運的高科技產品。美國現在恍如從夢中驚醒，一時間，留學生、做生意甚至已移民入籍的華人都成為偷竊技術甚至是間諜的可疑人物。最近美國就收緊對中國留學生（特別是STEM學科）的簽證許可，有部分學生回國後，簽證不獲續期而未能繼續學業，而麻省理工學院公布海外學生名單，以學霸著稱的中國學生竟然一個也沒有。



美國以民族大熔爐自居，透過優秀的學習和研究環境吸引海外精英到美國，繼而吸引他們留下來為美國服務，這樣開放的人才政策是美國科技領先的主因之一，到如今也給放棄了。反之，中國人從來都是有壓力下才團結起來，這些打壓未嘗不是一件好事。大家看到華為銷售按年大增近四成，孟晚舟事件間接肯定了華為的實力，因着美國的「加持」，特朗普成為最強推銷員。少了人去美國留學，將最優秀的腦袋留在本國，反正我國現在的科研一點也不差，申請專利數目和學術論文數目世界第一，美國減收中國留學生，肯定是美國的損失。



美國政府可謂不惜撕破面皮地對一家中國企業進行肆虐式封殺，這半年以來，從以莫須有罪名逮捕孟晚舟，到毫無證據地唱衰華為設備有嚴重安全隱患，並要求盟友不要採用華為設備，至最近的緊急狀態下一系列措施，動用如此大的國家力量打擊一家私人企業，除了是「錢作怪」，也難以令人想像到箇中因由。



也有人說這是新冷戰，從打破自由貿易原則的貿易戰、退出國際協議，到打破人才開放的政策，美國已逐步從自信開放走向保守保護甚至排外主義，日夜擔心世界霸權沒落，把中美競爭說成是文明衝突甚至是種族對決的格局。特朗普必定自信着美國仍有大國的底氣，正埋頭苦幹地撰寫貿易戰如何一定會贏的劇本，卻解答不了多收的關稅誰來找數。或者從另一個角度看，緊急狀態下的美國，是否已到了盛極轉衰的拐點？