中美貿易戰之後，美國禁制華為，國外稱之為技術戰的開始。以美國現時的表現，相信金融戰、司法戰會陸續上演。中美的新冷戰便是全方位的展開。



美國總統特朗普及其極右政權的猖狂之處，是在開展對中國的新冷戰外，還要四處出擊，在叫囂侵略伊朗的同時，亦肆意攻擊盟友，日本與德國均不例外，其中針對德國與俄羅斯合建波羅的海北溪二號天然氣管道的抨擊和威嚇尤為瘋狂。



北溪二號管道是德俄合作，但參與者還有英國、芬蘭、法國、奧地利公司，也經瑞典、芬蘭和丹麥政府同意，工程已經動工，預期今年底完工。歐盟中有反對意見，主要來自波蘭，而波蘭的反對更多是附和美國。



美國之反對，一是要抑制歐洲從俄羅斯進口天然氣，讓美國的液化天然氣、頁岩油可搶佔歐洲市場。二是打擊俄羅斯，也同時打擊德國，使俄德不能擴大天然氣從俄國進口，也使歐洲的能源因缺乏足夠的俄羅斯天然氣供應而價格高企。兩者都是犧牲歐洲利益、打擊俄羅斯的「美國優先」戰略。



德國不理會美國的反對，堅持推行，也獲得法國等歐盟國家的支持，美國老羞成怒便出言恐嚇。美國駐德大使公開警告要對參與北溪二號管道建造的公司進行制裁。德國外長馬斯反駁說，美國這樣做是把德國視作殖民地。



美國駐歐盟大使的批評更為荒謬，竟然說歐洲不應該用非民主國家生產的天然氣，只能用「民主的天然氣」。天然氣竟然可以分作民主與不民主，這是怎樣的邏輯、怎樣的思維？下一步可能便是基督教、猶太教的貨品與伊斯蘭教的貨品分別！



當美國政府的外交政策變成比原教旨主義更為嚴厲、絕對，世界便分為兩個部分，一是美國，另一不是美國的殖民地，便是美國的敵人。在這樣的世界觀下，便絕對沒有外交和政治的空間，「美國優先」便變成美國為神的兒女，主宰世界，也可以任意認定其他國家、社群、公司與個人為威脅美國的國家安全，必須制裁乃至全力消滅。



美國在特朗普政權下的情況，比起上世紀五十年代麥卡錫時代的「非美」白色恐怖，更加缺乏理性而且蠻橫無理，美國政府便為一小撮種族主義、霸權主義的勢力所騎劫，在全球肆意破壞。



當德國等美國傳統盟國亦受到威嚇、制裁，特朗普政權正走上瘋狂之路。結果會怎樣呢？當然是眾叛親離，美國內部的反戰、反極右鬥爭會全面蔓延，這便是美國的世界霸權全面崩潰之時！從歷史發展來說，正是必然之勢。不信者，可拭目以待。