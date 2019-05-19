都說政治是妥協的藝術，偏偏香港反對派從來不知妥協為何物。他們主動要求和建制派坐下來商談修訂《逃犯條例》事宜，但又咄咄逼人，既要求建制派促使港府撤回議案，又要求承認他們的「山寨會議」和「山寨主席」，這根本是勒索，哪是甚麼商談。莫非他們自認比美國總統特朗普更厲害更霸道？



反對派就是如此不可理喻。別看他們打着民主旗號，僭稱「泛民」，實際上掛羊頭賣狗肉，一切都是假民主。他們一向「有我講冇人講」，為達政治目的而撒潑耍賴，輸打贏要，將堂堂立法會變成政治鬥獸場，甚至連議事規則也棄如敝屣，可見他們既不知民主為何物，更不願遵守民主原則。單是一句「你唔死都冇用呀，八婆」已充分暴露這班政棍粗鄙不堪，即使披上高級西裝，也掩蓋不了內心齷齪。



說到底，道不同不相為謀。建制派以為和反對派坐下來商談，就可以化解分歧，無異於與虎謀皮；而港府以為向反對派拋出橄欖枝，就可以實現「大和解」，更是癡人說夢。在反對派字典裏，永遠沒有「支持」兩個字，不僅逢港府必反，而且逢中必反，逢與內地合作必反。過去他們在反對二十三條立法和國民教育等風波中嘗到甜頭，如今食髓知味，企圖以同樣手法拉倒《逃犯條例》的修訂，並以誇大六倍的遊行人數向港府施壓，近日更在立法會多個會議中以狂點人數等手法重演拉布鬧劇，無非想徹底癱瘓議會運作。



面對反對派胡攪蠻纏，港府能否企硬、建制派是否團結，成為關鍵所在。實際上，建制派在議會內人多勢眾，佔有明顯優勢，只要守住陣地，不內訌不倒戈，反對派就變不出甚麼花樣。相反，如果建制派自亂陣腳，讓對方有機可乘，則後果堪虞。須知這不僅僅是修訂《逃犯條例》之爭，而是關乎整個管治乃至一國兩制的重大原則問題，容不得絲毫猶豫，更容不得絲毫退讓。