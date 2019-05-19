在要求中國開放市場方面，歐洲與美國立場一致，但在封殺華為一事上，歐洲與美國拉開了距離，法國總統馬克龍及德國總理默克爾先後表態不會跟隨美國的做法，不為別的，就是因為美國人太霸道，歐洲的高科技企業一樣難逃美國之魔掌，對華為的艱難處境感同身受，因而不願助紂為虐。



法國科技巨擘阿爾斯通的國際銷售副總裁皮耶魯齊就是其中一位受害者，六年前他路過甘迺迪機場被美國司法部拘捕，指控其公司涉及印尼的一樁行賄案，最終皮耶魯齊被迫認罪並被判入獄，而阿爾斯通除了被美國罰款近八億美元，更慘遭肢解，旗下電力業務被迫售給美國通用電氣。皮耶魯齊去年底才獲釋放，通過自身經歷及公司的變故，他發現這一切並不簡單，月前他出版《美國陷阱》一書，開宗明義「此書是關於隱秘的經濟戰爭」。



不排除阿爾斯通做生意時的確手腳不乾淨，那也是違反當地法律，應該由當地法庭審判，關美國人甚麼事？但美國人就是如此霸道，以反腐敗為名「長臂管理」，將全世界都納入其司法管轄之下，想搞誰就搞誰，順之者昌，逆之者亡。



木秀於林，風必摧之。阿爾斯通之所以遭美方針對，公司高管之所以被抓捕判刑，原因就是阿爾斯通太優秀。事實上，近年來被美國司法部盯上、罰款超過億元的歐洲公司共有十四家，德國西門子也赫然在列，這本書為世人描繪了一幅可怕景象，就是美國動用政治、經濟、司法、軍事、外交等各種手段，通過「國家暴力」打擊競爭對手，同時為本國企業的全球擴張開路。



美國人對盟友尚且冷酷無情，何況是對「異己文明」的中國。所以說，美國發動對華貿易戰並非貿易不平衡，而是忌憚中國在科技方面後來居上，威脅其霸主地位。中興及華為之後，必有更多中國公司進入美方的射擊孔。