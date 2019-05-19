在芸芸色情罪行中，最令人髮指、惡心、憤怒、天理不容的就是兒童色情罪行。一名聲稱為南亞族裔爭取權益並成立組織的民主派人士，日前被警方以涉嫌非禮及製作兒童色情物品被捕，據悉警方在其電腦內發現最少三名少數族裔女童的淫褻照。



很明顯，有人利用義工、社工、幫助少數族裔之名，行接近兒童之實，而涉案者據知曾是支聯會成員，一直參與民主派組織，近期又積極「反送中」，跟「長毛」、古思堯等人關係密切。物以類聚，人以群分，如果說反對派幾乎沒有一個是好東西，顯然不是無的放矢。



不是嗎？色字頭上一把刀，偏偏泛民中人最不缺就是色中餓鬼。有「AV仁」之稱的何俊仁在議事堂看艷照只是小兒科，已故黨友何偉途在東莞召妓被捕可謂震驚全城；至於前立法會議員甘乃威求愛不遂怒炒女助理弄得滿城風雨，最終連仕途都毀掉，更是不在話下。還有，正在獄中服刑的邵家臻據說也是風流成性，曾被雜誌揭發男女關係混亂。更不可不提，其貌不揚的香港眾志前常委林淳軒溝女有一手，被傳媒影得分身有術，帶兩女「爆房」，令一眾「毒男」恨得牙癢癢。



事實上，佔中期間街頭一個個帳篷成為「炮房」，民主派人士一邊「爭取民主」，一邊「胡天胡帝」，安全套被丟棄一地，早就不是新聞。事後更引發多宗風化案，既有佔中髮型師企圖強姦罪成，又有佔旺畫家非禮智障女被囚，更有佔旺男非禮男童被判入獄，簡直烏煙瘴氣，以至被人嘲為黃傘背後果然一片黃。



綜合以上事件，不難發現一個不爭的事實，就是有人打着民主旗號，擺出正人君子狀，輕則溝女呃食，進佔議事堂謀私利，重則犯下色情罪行，淫辱婦孺滿足獸慾。魯迅說，「不憚以最壞的惡意來推測中國人」，今日若改為「不憚以最壞的惡意來推測泛民」，雖不中亦不遠矣！