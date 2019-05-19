為政者要懂觀機，適時進退，香港反對派卻不懂此道，往往知進而不知退，最終只會自陷絕境。北京本來樂意為香港反對派留下生存空間，近期還高唱要用「一國兩制」統一台灣，香港是示範城市，非到必要時，這個角色是不易被拋棄的。



但反對派要站得住腳，卻要懂得如何跟北京相處，就算要鬥，也該鬥而不破，如果一味使蠻，陣地就會被日削月割。中央政府雖然強勢，但基本上仍然願意講道理，要是不講道理，《基本法》第二十三條的立法工作，當日就不會終止；要是不講道理，政府就不會明知困難，也想依足程序，嘗試將修訂後的《逃犯條例》交予法案委員會討論。



不過，你敬我一尺，我也該敬你一丈，北京願意講理，反對派也得予對方基本的尊重，要不然大棒子就會直打下來，讓你知道痛。早年，有反對派議員在立法會宣誓儀式上搞破壞，挑戰國家權威和議會的莊嚴神聖，這就叫不講理，所以招來特區政府一下重擊，撤銷了幾位「玩嘢」議員的席位，那便是自取其咎。



有參選人既要參選，又不願意放棄爭取香港自決或獨立的主張，這也是不講理，結果惹來政府再施大棒，取消了部分人的參選資格。反對派每一次使蠻，就換來更強的痛擊，共產黨從來受軟不受硬，在底線以上，他們可以跟你講道理；底線以下，則一切免談。強如美國總統特朗普，在北京的底線之前也得小心而行，哪像香港泛民般，明知道自己斤両不足，偏要蚍蜉撼大樹。



民主黨主席胡志偉在立法會上辱罵特首林鄭月娥，說：「你唔死都冇用呀，八婆！」這就叫不講理，泛民主派議員在法案委員會上肆意搗亂，也叫不講理。此等行為都超越了中央底線，阿爺看在眼裏，記在心上，只會設法進一步收窄泛民的生存空間，莫謂言之不預也！