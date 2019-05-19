美國航母日夜兼程抵達阿拉伯海，波斯灣局勢緊張之際，美軍日前又突然發放高清片段，顯示一架B2隱形戰略轟炸機最近在測試期間，投放兩枚GBU57巨型鑽地彈。這種鑽地彈是現今威力最強大、非核武的碉堡剋星炸彈，每架B2可搭載兩枚，並配合轟炸機的隱形性能，深入敵方陣地向目標地下設施投彈，其威力可穿透六十一米鋼筋混凝土，成為美軍對付伊朗和北韓地下核設施的王牌。



美國的這個動作，明顯劍指伊朗，加上艦隊通過霍爾木茲海峽直入波斯灣，又撤走駐伊拉克的非緊急政府人員，頗有山雨欲來風滿樓之勢。美國對伊朗層層進逼，四月八日，美國宣布伊朗伊斯蘭革命衞隊為「恐怖組織」；四月二十二日，決定停止八個伊朗原油進口方的制裁豁免，中國被公開點名；本月初，美國宣布不再允許伊朗用濃縮鈾換取俄羅斯提供的「黃餅」（核燃料生產過程中必需的一種中間產品），不再允許伊朗出口伊核協議規定限額以外的重水。



老美真係惡得交關，對中國這個大債主固然頤指氣使，對俄羅斯也不客氣，這一番說話，相當於對伊、俄領導人說：「在和平使用核能方面的合作是美國所不允許的。」美國的霸權驕橫，是文明發展趨勢朝向墮落的主因！



特朗普以大壓小，伊朗表面上是弱勢一方，但其總統魯哈尼絕不是省油的燈，他要求伊朗全國以「戰鬥姿態」應對美國。日前德黑蘭方面消息表示，伊朗已開始啟動戰備指令，伊朗軍隊六十七萬人，伊朗革命衞隊十三萬人全部集合，等待高層下達執行作戰命令。伊朗大批軍列攜帶遠程火箭炮、反艦導彈等裝備，分別向胡齊斯坦省、布什爾省開去，這兩個省，一個面對駐伊拉克的美軍陸上部隊，另一個面對波斯灣的美國第五艦隊。伊朗不是薩達姆治下的伊拉克，特朗普一味恃惡行兇，真要開戰，今趟未必有運行。