正當美國總統特朗普對中國極限打壓瘋狂加關稅、中國作出反制措施的時候，由民主黨創黨主席李柱銘等人組成的不知所謂「反對逃犯修例美加團」，赴美國、加拿大唱衰修訂《逃犯條例》，瘋狂抹黑「一國兩制」。



行程中，李柱銘要求白宮就修例發出「強硬聲明」；李卓人聲稱特區政府是次修例「威脅世界各國在港公民的安全」，並勢必削弱香港作為國際城市的地位，故美國或任何政府叫停「惡法」有絕對的關連性；羅冠聰指「自由香港」是「抵抗威權中國」的前沿城市，一旦通過修例，將令香港這「特色」迅速褪色，民主發展「不進反退」。李柱銘在美國國家民主基金會論壇上更聲言，《逃犯條例》修訂將為香港帶來「禍害」，希望國際社會「行動」，「向林鄭政府施壓」。



「美加團」洋洋自得地公布獲對華立場強硬的美國國務卿蓬佩奧接見。作為美國中情局前局長，蓬佩奧的政治立場比特朗普來得更強硬、更鷹派。不久前，蓬佩奧在訪問拉美國家時，對中國和中拉關係肆意誹謗、蓄意挑撥。中國外交部發言人點名批道：「謊言就是謊言，說上一千遍還是謊言，蓬佩奧先生可以休矣！」



反對派得意洋洋地充當美國鷹派勢力在香港的打手，迎合美國鷹派政客「遏華亂港」的需要，抹黑《逃犯條例》修訂，唱衰香港，以威脅取消香港獨立關稅區地位作武器，恐嚇港人及討好美國鷹派政客。但謊言就是謊言，反對派可以休矣！



反對派甘當美國鷹派的反華棋子，把香港當作遏制中國的據點，更多次走到外國誤導國際輿論，為外國反華勢力提供「彈藥」。現在是中美貿易戰的關鍵時刻，反對派赴美加唱衰逃犯修例，實質是在配合外國遏制中國的策略，絕對是出賣港人以至國家利益的漢奸。