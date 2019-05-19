中東地區局勢日益緊張，美國對伊朗的制裁衝突，已衍生至增兵波斯灣、撤離伊拉克的使領館人員的一步，戰雲密布中，美國還在經貿及科技領域出招，先撕破中美關稅談判的中期成果，再對中國5G科技的海外拓展作出嚴厲制裁。美國總統特朗普點火上癮，未見燒出新境界，反因控火失敗，開始內訌加腳軟。



美國宣布取消對伊朗制裁的石油出口豁免後，對伊朗的制裁再攀高峰，山姆大叔取消豁免令的妄想效果是一聲令下，四海莫敢不從，強權霸凌毫不掩飾。然而，被取消豁免令影響的國家真的令至即行嗎？不見得！



伊朗的反擊頗激烈，該國革命衞隊一副備戰狀態，並立即取消原本減少核武、轉為出口核配件的行動。美國的白宮戰情室更以收到情報，伊朗革命衞隊控制的伊拉克武裝分子會對美國駐伊拉克人員構成迫切威脅，日前由美國國務院突發命令，緊急撤離在伊拉克的非緊急政府人員，當中包括駐巴格達大使館及駐埃爾比勒領事館的員工，華府還對伊拉克更新旅遊警示，指當地或發生恐襲及武裝衝突。



雙方硬碰硬，戰事或由恐怖襲擊拉開序幕？美國的敏感反應，嚇得其盟友德國、荷蘭等國家相繼叫停在伊拉克的軍事訓練。如今，美軍在波斯灣的航母及軍艦、兵員人數都不斷增加，大有軍事懲戒伊朗之象。



地球的另一邊，美國繼續點火，繼本月五日深夜特朗普突發推特，兇神惡煞宣布對中國貨品加徵關稅後，日前又不惜祭出國家緊急狀態的板斧，封殺中國的5G開拓商華為，白宮團隊對中國的態度更不斷升級，甚至放言要對華開展一場「文明對決」。



一邊是真槍實彈的硬兵器戰，另一邊是經貿、金融及科技等現代文明新戰線，特朗普多線點火、多域開戰，不外乎想炮製一個「我好硬」形象，在選舉年大肆收割選票，然而，軍事戰爭、貿易戰爭成為個人競選的招數，這盤大棋出意外的機率便更高。



硝煙滾滾下，近日美媒忙踢爆，一說白宮瀕內訌，事關特朗普兩大對外炮手，國務卿蓬佩奧以及國家安全顧問博爾頓對伊朗態度偏戰，與點火後卻不想打的特朗普意見分歧；而在貿易戰上，白宮團隊亦有分歧，美國財政部長姆紐欽及商務部一直參與對華談判，貿易戰一步步升級，美國傷人兼自傷，他們焉會不知，故分歧其實一直都有。



美媒的報道似足美劇傳統橋段，有人扮紅臉，便有人唱黑臉，兩張臉孔可以是戰略，可以是扯貓尾，只是，當雙線戰爭都在升級時，特朗普似乎開始腳軟，對伊朗的軍事碾壓，一直只擺陣不出手；對中國的經貿打壓，更是主動披露會派代表團到中國談判，這一次反倒是中國以「唔知噃」還招；甚至美國本來對歐洲祭出汽車關稅的大招，近日特朗普亦跪低，聲稱考慮延後。



短短一周，特朗普的立場從很強硬轉化到臨陣發軟蹄，到底是點火過頭，還是發現強力碾壓不奏效呢？特朗普向來多變，這一次亦一樣，反正，交手的、圍觀的都心知肚明。