功夫茶：工業安全無人理　庸官當政亂象多

古時候一、二品大員戴嘅禮帽鑲有紅珊瑚珠，所以高官又叫做「紅頂子」。今時今日特衰政府勞工處一樣有大大頂紅色官帽，不過就係用打工仔嘅鮮血染成，官不殺伯仁，伯仁因官而死，就係咁解。



唔講唔知，原來本港每年發生超過四百宗工人從高空墮下嘅工業意外，平均每個月就有一名工人死亡。鬼咩，勞工處班官老爺做嘢求其揦西，好多時都係接到舉報後至派人調查，賊過興兵，蚊都瞓蛇都死。咁都唔止，勞工處每年平均向違例僱主發出約二百張傳票，平均罰款一萬四千元，最多亦只係罰五萬元咁大把，距離最高罰款五十萬元及監禁六個月，足足爭咁一大截，罰款當成本咯喎，唔有恃無恐至奇。



講真，本港工業安全紀錄一向劣迹斑斑，私人工程固然無王管，政府大型基建一樣唔好得幾多，淨係睇吓條港珠澳大橋，死傷工友數以百計，已經留下「奈何橋」惡名，就知咩料。



真係諗極都唔明，回歸前香港經濟騰飛，四周圍夠大興土木喇，點解又唔見工人開工要搵命博？道理一字咁淺，港英年代一切有規有矩，事頭婆在上，班官揸流攤極都有個譜；回歸後班友自以為翻身做主人，可以騎喺老百姓頭上作威作福，直頭話之你死，自然「多一事不如少一事，少一事不如不做事」。



冇錯喇，正所謂無規矩不成方圓，這些年香港諸事不順，亂象叢生，正正因為官僚乜都唔管，乜都唔理。第樣唔講，淨係講環境衞生一瓣，成個香港烏煙瘴氣，藏污納垢，以致鼠患氾濫成災，疑難雜症長爆長有，全球六宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，香港居然佔咗五宗。大家有眼見，官老爺滅鼠根本冇與時俱進，鼠籠鼠餌數十年如一日。高官們近日煞有介事，召開跨部門會議商討滅鼠大計，點知最終淪為吹水會，官老爺助疫為虐，市民真係多得佢哋唔少。



香港近年十足十撞邪咁款，直頭食豆腐都會骾親。有邊個會諗到，堂堂一個國際大都會，竟然有本事連風災善後都搞到一鑊泡？「山竹」襲港後全港交通大癱瘓嗰筆都算嘞，依家個風走咗半年有多，塌樹仲係堆到周街係，呢筆數又點計。所以話香港之敗，由官邪也，難為成班廢柴霸住茅坑唔辦事，仲好意思印印腳乾𢭃美國總統級人工福利，到底知唔知個「醜」字點寫㗎！



事實勝雄辯。同一個公務員隊伍，以前幫洋鬼子打工就仆心仆命「高效廉潔」，家陣國家領導人耳提面命「為官避事平生恥」就關人個關，陽奉陰違，呢啲唔係洋奴心態又係乜吖？



